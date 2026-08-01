UEFA JE PRESEKLA: Evo ko će suditi Partizanu protiv Tobola!
Fudbaleri Partizana uskoro nastavljaju svoj evropski put, a Evropska fudbalska unija (UEFA) zvanično je delegirala sudije za predstojeći dvomeč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv kazahstanskog Tobola.
Prvi susret na programu je 6. avgusta od 21:00 čas na stadionu u Humskoj. Glavni sudija na ovom meču biće portugalski arbitar Antonio Nobre, kojem je poveren zadatak da vodi izuzetno važan okršaj za crno-bele pred domaćom publikom.
Odluka o prolazu u narednu fazu pašće sedam dana kasnije. Revanš utakmica zakazana je za 13. avgust u Kustanaju, gde će beogradski klub tražiti potvrdu kvaliteta na vrućem gostujućem terenu. Pravdu u Kazahstanu deliće dobro poznato lice iz italijanske Serije A - Danijele Kifi.
Dobre vesti pred žreb u Nionu
Pored obaveza na terenu, Partizan sa velikim interesovanjem iščekuje i dešavanja u Švajcarskoj. Žreb za poslednje, četvrto kolo kvalifikacija za Ligu konferencije održaće se 3. avgusta u Nionu.
Zbog visokog koeficijenta, i Partizan i Tobol se nalaze u grupi povlašćenih ekipa prilikom predstojećeg žreba. To znači da potencijalni pobednik ovog dvomeča dobija uslovno lakšeg rivala na poslednjoj prepreci pred grupnu fazu, ali postoji i nekoliko mina koje bi trebalo izbeći.
Izabranici iz Humske imaće jasan cilj pred svojim navijačima - da steknu što ubedljiviju prednost kako bi rasterećenije otputovali na dalek put u Kazahstan.
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