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Fudbaleri Partizana uskoro nastavljaju svoj evropski put, a Evropska fudbalska unija (UEFA) zvanično je delegirala sudije za predstojeći dvomeč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv kazahstanskog Tobola.

Prvi susret na programu je 6. avgusta od 21:00 čas na stadionu u Humskoj. Glavni sudija na ovom meču biće portugalski arbitar Antonio Nobre, kojem je poveren zadatak da vodi izuzetno važan okršaj za crno-bele pred domaćom publikom.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Odluka o prolazu u narednu fazu pašće sedam dana kasnije. Revanš utakmica zakazana je za 13. avgust u Kustanaju, gde će beogradski klub tražiti potvrdu kvaliteta na vrućem gostujućem terenu. Pravdu u Kazahstanu deliće dobro poznato lice iz italijanske Serije A - Danijele Kifi.

Dobre vesti pred žreb u Nionu

Pored obaveza na terenu, Partizan sa velikim interesovanjem iščekuje i dešavanja u Švajcarskoj. Žreb za poslednje, četvrto kolo kvalifikacija za Ligu konferencije održaće se 3. avgusta u Nionu.

Zbog visokog koeficijenta, i Partizan i Tobol se nalaze u grupi povlašćenih ekipa prilikom predstojećeg žreba. To znači da potencijalni pobednik ovog dvomeča dobija uslovno lakšeg rivala na poslednjoj prepreci pred grupnu fazu, ali postoji i nekoliko mina koje bi trebalo izbeći.

Izabranici iz Humske imaće jasan cilj pred svojim navijačima - da steknu što ubedljiviju prednost kako bi rasterećenije otputovali na dalek put u Kazahstan.

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