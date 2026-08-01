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Prvi čovek svetske kuće fudbala, Đani Infantino, bio je prinuđen da povuče plan o prodaji udela u projektima vezanim za Svetsko prvenstvo, nakon izuzetno oštrog otpora koji je stigao sa svih strana fudbalskog sveta.

Predsednik FIFA potvrdio je odustajanje od ovog kontroverznog plana i uputio zvaničnu poruku:

- Nakon što smo pažljivo saslušali sva mišljenja, postalo je jasno da je projekat izazvao podele koje, bez obzira na nivo podrške, više nisu u interesu prvobitno postavljenog cilja. Naša svrha je oduvek bila, i uvek će biti, da ujedinjujemo i unapređujemo. Kao rezultat toga, ovaj predlog neće biti realizovan - poručio je Infantino u izjavi za Sky News.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Infantino je dodao i da mu je namera da u predstojećem periodu ponovo okupi sve ključne aktere, kako bi se nastavilo sa radom na razvoju fudbala na globalnom nivou, sa posebnim akcentom na zemlje kojima je podrška najpotrebnija.

Ulog od više milijardi dolara

Krovna fudbalska organizacija u utorak je potvrdila da je postojala namera da Infantino pokrene novu kompaniju čija se vrednost procenjuje na oko 20 milijardi dolara. Plan je predviđao prodaju više od 20 odsto udela u novoformiranoj strukturi FIFA Forward Enterprise, čime bi se u kasu slilo oko 4,2 milijarde dolara.

Međutim, ideja je naišla na žestok zid odbijanja među konfederacijama, nacionalnim savezima i vodećim operativcima same organizacije.

Front protiv plana: Pretnje bojkotom iz UEFA i pismo iz CONMEBOL

Otpor je stigao sa najuticajnijih adresa. Evropska fudbalska unija (UEFA) otišla je najdalje i otvoreno zapretila bojkotom takmičenja pod okriljem FIFA ukoliko se projekat ne obustavi. Ubrzo su podršku takvom stavu pružile i Azijska fudbalska konfederacija (AFC), kao i CONCACAF.

Poslednja u nizu reakcija stigla je iz Južne Amerike. CONMEBOL se oglasio u petak uveče potvrdivši da su od FIFA zatražene dodatne informacije, uz jasnu poruku da komercijalni interesi nikada ne smeju da budu iznad same suštine fudbalske igre.

Unutrašnji potresi: Ostavke i optužbe na račun prvog čoveka FIFA

Talas nezadovoljstva zahvatio je i sam vrh svetske kuće fudbala, gde su se najbliži saradnici distancirali od predsednika.

Prvi konkretan udarac desio se u petak ujutru kada je Karl Kordeiro, viši savetnik predsednika FIFA, podneo ostavku - vest koju je prvi preneo Sky News. Kordeiro je plan kratko i jasno okarakterisao kao "loš dogovor.

Ubrzo nakon toga javno se oglasio i operativni direktor FIFA, Kevin Lamur. On je izneo oštre kritike na račun projekta, opisavši prodaju udela kao "soliranje jednog čoveka" i optuživši Infantina da je obmanuo zaposlene unutar organizacije u vezi sa pravim namerama ovog plana.

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