BIZARAN PREOKRET U TRANSFERU VOZINJE! Oduševio sve na Mundijalu, dogovorio se sa kultnim klubom, a onda... Planeta bruji o potezu golmana! Čeka se rasplet DRAME
Jedan od najneobičnijih transfera ovog leta dobija potpuno neočekivan zaplet. Iskusni 40-godišnji čuvar mreže, Vozinja, koji je prošle nedelje i zvanično predstavljen kao veliko pojačanje čileanskog giganta Kolo Kola, nalazi se pred samim potpisom za marokanski Berkane.
Čileanski klub je golmana zvanično najavio na svojim društvenim mrežama, uz svečanu dobrodošlicu i najavu dolaska na čuveni stadion "Monumental". Međutim, posao je u potpunosti puca po šavovima.
Tri puta odlagao let za Santjago
Da nešto ozbiljno ne štima postalo je jasno nakon što se Vozinja tri puta zaredom nije pojavio na zakazanim letovima za Čile:
Prvi let bio je zakazan za utorak.
Drugi pokušaj pomeren je za sredu.
Treći rok bio je četvrtak - ali se iskusni golman nijednom nije pojavio u Santjagu.
Njegovo izostajanje pokrenulo je lavinu spekulacija, a razlog "izbegavanja" Čilea ubrzo je otkrio brazilski novinar Rafael Boze: Vozinja je u međuvremenu dobio daleko primamljiviju ponudu iz Afrike.
Ključ u rukama selektora Zelenortskih Ostrva
Prema najnovijim informacijama, marokanski Berkane se nalazi u završnoj fazi pregovora sa Bubistom, aktuelnim selektorom Zelenortskih Ostrva. Očekuje se da on preuzme kormilo kluba, a prvi potez biće upravo dovođenje proverenog golmana sa kojim je uspešno sarađivao u reprezentaciji.
Vozinja, koji je privukao ogromnu pažnju sjajnim partijama na nedavno završenom Svetskom prvenstvu 2026. godine, trenutno čeka konačne finansijske uslove iz Maroka pre nego što stavi potpis na ugovor.
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Ispala leta: Ukoliko se posao sa Berkaneom realizuje, Kolo Kolo će ostati kratkih rukava i sa igračem kojeg je već promovisao u javnosti, što će definitivno ući u anale kao jedna od najbizarnijih transfer situacija ove godine.