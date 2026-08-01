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Jedan od najneobičnijih transfera ovog leta dobija potpuno neočekivan zaplet. Iskusni 40-godišnji čuvar mreže, Vozinja, koji je prošle nedelje i zvanično predstavljen kao veliko pojačanje čileanskog giganta Kolo Kola, nalazi se pred samim potpisom za marokanski Berkane.

Čileanski klub je golmana zvanično najavio na svojim društvenim mrežama, uz svečanu dobrodošlicu i najavu dolaska na čuveni stadion "Monumental". Međutim, posao je u potpunosti puca po šavovima.

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Tri puta odlagao let za Santjago

Da nešto ozbiljno ne štima postalo je jasno nakon što se Vozinja tri puta zaredom nije pojavio na zakazanim letovima za Čile:

Prvi let bio je zakazan za utorak.

Drugi pokušaj pomeren je za sredu.

Treći rok bio je četvrtak - ali se iskusni golman nijednom nije pojavio u Santjagu.

Njegovo izostajanje pokrenulo je lavinu spekulacija, a razlog "izbegavanja" Čilea ubrzo je otkrio brazilski novinar Rafael Boze: Vozinja je u međuvremenu dobio daleko primamljiviju ponudu iz Afrike.

Ključ u rukama selektora Zelenortskih Ostrva

Prema najnovijim informacijama, marokanski Berkane se nalazi u završnoj fazi pregovora sa Bubistom, aktuelnim selektorom Zelenortskih Ostrva. Očekuje se da on preuzme kormilo kluba, a prvi potez biće upravo dovođenje proverenog golmana sa kojim je uspešno sarađivao u reprezentaciji.

Vozinja, koji je privukao ogromnu pažnju sjajnim partijama na nedavno završenom Svetskom prvenstvu 2026. godine, trenutno čeka konačne finansijske uslove iz Maroka pre nego što stavi potpis na ugovor.

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01:13 Vozinja, Zelenortska ostrva, Mundijal 2026 Izvor: Instagram