JASNE UCENE I KONKRETNI ULTIMATUMI! ZBOG OVIH POTEZA JE INFANTINO ODUSTAO OD SULUDE IDEJE! Mundijal nije na prodaju, prvi čovek FIFA je to shvatio na OVAJ NAČIN
Iako se Đani Infantino javno oglasio tvrdnjom da samoinicijativno odustaje od projekta prodaje Mundijala kako bi sačuvao jedinstvo fudbala, istina je znatno drugačija - predsednik FIFA bio je primoran na ovaj korak pod pretnjom potpune paralize Svetske kuće fudbala.
Ucenjen otkazivanjem Mundijala za žene
Glavni adut kojim je Infantino sateran u ćošak i kojim je njegova ideja matirana bila je ucena vezana za predstojeće Svetsko prvenstvo za žene do 20 godina, čiji je početak zakazan za 5. septembar u Poljskoj.
Članice UEFA poslale su jasnu i oštru poruku - ukoliko plan o prodaji Mundijala prođe, evropske selekcije će u potpunosti bojkotovati takmičenje. S obzirom na to da pored domaćina Poljske na ovom turniru treba da nastupe i najveće svetske sile poput Francuske, Italije, Engleske, Portugala i Španije, taj bojkot bi izazvao skandal nezapamćenih razmera i u startu potpuno obezvredio prvenstvo.
To je bio politički pištolj uperen direktno u Infantina, na koji on nije imao odgovor.
Totalna blokada: UEFA i CONCACAF ujedinjeni u ultimatumu
Svestan da rizikuje urušavanje celokupnog kalendara takmičenja, Infantino je shvatio da je ucenjen na više frontova:
Sveopšti bojkot UEFA: Svih 55 članica evropske kuće fudbala jednoglasno su potvrdile da im ne pada na pamet da učestvuju na takvom "privatizovanom" Mundijalu i da će bojkotovati sva FIFA takmičenja.
Udarac iz Amerike (CONCACAF): Nadajući se podršci sa američkog kontinenta, Infantino je doživeo još jedan hladan tuš kada je i severnoamerička konfederacija odbila projekat i pridružila se ucenama, stavljajući mu do znanja da neće biti partner u toj priči.
Drma se stolica pred izbore u Rabatu
Pritisci nisu stali na bojkotu takmičenja. Infantinu, koji je od 2016. godine suvereno vladao bez ijednog protivkandidata na izborima 2019. i 2023. godine, sada se ozbiljno drma fotelja.
Naredni izbori zakazani su za novembar u Rabatu (Maroko), a kao direktna posledica ovog sukoba i ucena, UEFA je već spremila svog kandidata koji će na predstojećem glasanju izaći na crtu narušenom autoritetu prvog čoveka FIFA.
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