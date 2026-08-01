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Iako se Đani Infantino javno oglasio tvrdnjom da samoinicijativno odustaje od projekta prodaje Mundijala kako bi sačuvao jedinstvo fudbala, istina je znatno drugačija - predsednik FIFA bio je primoran na ovaj korak pod pretnjom potpune paralize Svetske kuće fudbala.

Ucenjen otkazivanjem Mundijala za žene

Glavni adut kojim je Infantino sateran u ćošak i kojim je njegova ideja matirana bila je ucena vezana za predstojeće Svetsko prvenstvo za žene do 20 godina, čiji je početak zakazan za 5. septembar u Poljskoj.

Članice UEFA poslale su jasnu i oštru poruku - ukoliko plan o prodaji Mundijala prođe, evropske selekcije će u potpunosti bojkotovati takmičenje. S obzirom na to da pored domaćina Poljske na ovom turniru treba da nastupe i najveće svetske sile poput Francuske, Italije, Engleske, Portugala i Španije, taj bojkot bi izazvao skandal nezapamćenih razmera i u startu potpuno obezvredio prvenstvo.

To je bio politički pištolj uperen direktno u Infantina, na koji on nije imao odgovor.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Totalna blokada: UEFA i CONCACAF ujedinjeni u ultimatumu

Svestan da rizikuje urušavanje celokupnog kalendara takmičenja, Infantino je shvatio da je ucenjen na više frontova:

Sveopšti bojkot UEFA: Svih 55 članica evropske kuće fudbala jednoglasno su potvrdile da im ne pada na pamet da učestvuju na takvom "privatizovanom" Mundijalu i da će bojkotovati sva FIFA takmičenja.

Udarac iz Amerike (CONCACAF): Nadajući se podršci sa američkog kontinenta, Infantino je doživeo još jedan hladan tuš kada je i severnoamerička konfederacija odbila projekat i pridružila se ucenama, stavljajući mu do znanja da neće biti partner u toj priči.

Drma se stolica pred izbore u Rabatu

Pritisci nisu stali na bojkotu takmičenja. Infantinu, koji je od 2016. godine suvereno vladao bez ijednog protivkandidata na izborima 2019. i 2023. godine, sada se ozbiljno drma fotelja.

Naredni izbori zakazani su za novembar u Rabatu (Maroko), a kao direktna posledica ovog sukoba i ucena, UEFA je već spremila svog kandidata koji će na predstojećem glasanju izaći na crtu narušenom autoritetu prvog čoveka FIFA.

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