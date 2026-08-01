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Kristijan Romero se neće vraćati u London. Nakon pritiska engleske javnosti i otvorenih poruka da posle skandala na Mundijalu više nije dobrodošao na Ostrvu, argentinski štoper pakuje kofere. Njegova naredna destinacija je Milano - Inter je postigao dogovor sa Totenhemom za transfer vredan 40.000.000 evra.

Transparent koji je zapalio Ostrvo

Glavni razlog ovog ekspresnog rastanka leži u političko-fudbalskom skandalu koji je izazvao nakon polufinala Svetskog prvenstva. Podsetimo, Argentina je eliminisala Englesku rezultatom 2:1 nakon velikog preokreta, a Romero, koji je bio jedini odbrambeni igrač "Gaučosa" sa odigranih svih 90 minuta, našao se u centru pažnje zbog poteza posle meča.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predvođeni upravo Romerom, reprezentativci Argentine proslavili su pobedu podizanjem transparenta sa natpisom "Malvini su Argentina". Ova poruka otvoriila je stare rane u vezi sa spornim arhipelagom u blizini argentinske obale koji je pod britanskom kontrolom (u Engleskoj poznat kao Foklandska ostrva).

Reakcija u Velikoj Britaniji bila je burna i momentalna:

Javnost, mediji i navijači uglas su zahtevali da se Romeru i ostalim akterima zabrani povratak u Premijer ligu.

Pritisak na upravu Totenhema postao je prevelik, pa je rastanak bio jedino logično rešenje.

Totenhem je morao brzo da reaguje i prihvati ponudu "Nerazura" kako bi izbegao dalje tenzije u Londonu.

Inter pravi strašnu odbranu za sistem sa trojicom pozadi

Neroazuri su u potpunosti iskoristili ovu situaciju i dodatno armirali defanzivnu liniju. Romero nije jedino pojačanje koje stiže iz Premijer lige - pre njega, Inter je bez obeštećenja doveo i Džona Stounsa, kome je istekao ugovor sa Mančester sitijem.

Kako trener Intera tradicionalno forsira formaciju sa tri centralna beka, konkurencija u zadnjoj liniji biće paklena. Za mesto u startnoj postavi boriti se:

Kristijan Romero

Džon Stouns

Alesandro Bastoni

Manuel Akandži

Benžaman Pavar

Jan Bisek

Engleska je za Romera zatvorena knjiga, ali Serija A dobija jedno od najzanimljivijih pojačanja u letnjem prelaznom roku.

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