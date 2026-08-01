ENGLESKI KLUB HITNO PRODAO ARGENTINCA POSLE HAOSA NA MUNDIJALU! Nakon skandala u Americi povukli su OVAJ POTEZ: Evo ko je iskoristio priliku!
Kristijan Romero se neće vraćati u London. Nakon pritiska engleske javnosti i otvorenih poruka da posle skandala na Mundijalu više nije dobrodošao na Ostrvu, argentinski štoper pakuje kofere. Njegova naredna destinacija je Milano - Inter je postigao dogovor sa Totenhemom za transfer vredan 40.000.000 evra.
Transparent koji je zapalio Ostrvo
Glavni razlog ovog ekspresnog rastanka leži u političko-fudbalskom skandalu koji je izazvao nakon polufinala Svetskog prvenstva. Podsetimo, Argentina je eliminisala Englesku rezultatom 2:1 nakon velikog preokreta, a Romero, koji je bio jedini odbrambeni igrač "Gaučosa" sa odigranih svih 90 minuta, našao se u centru pažnje zbog poteza posle meča.
Predvođeni upravo Romerom, reprezentativci Argentine proslavili su pobedu podizanjem transparenta sa natpisom "Malvini su Argentina". Ova poruka otvoriila je stare rane u vezi sa spornim arhipelagom u blizini argentinske obale koji je pod britanskom kontrolom (u Engleskoj poznat kao Foklandska ostrva).
Reakcija u Velikoj Britaniji bila je burna i momentalna:
Javnost, mediji i navijači uglas su zahtevali da se Romeru i ostalim akterima zabrani povratak u Premijer ligu.
Pritisak na upravu Totenhema postao je prevelik, pa je rastanak bio jedino logično rešenje.
Totenhem je morao brzo da reaguje i prihvati ponudu "Nerazura" kako bi izbegao dalje tenzije u Londonu.
Inter pravi strašnu odbranu za sistem sa trojicom pozadi
Neroazuri su u potpunosti iskoristili ovu situaciju i dodatno armirali defanzivnu liniju. Romero nije jedino pojačanje koje stiže iz Premijer lige - pre njega, Inter je bez obeštećenja doveo i Džona Stounsa, kome je istekao ugovor sa Mančester sitijem.
Kako trener Intera tradicionalno forsira formaciju sa tri centralna beka, konkurencija u zadnjoj liniji biće paklena. Za mesto u startnoj postavi boriti se:
Kristijan Romero
Džon Stouns
Alesandro Bastoni
Manuel Akandži
Benžaman Pavar
Jan Bisek
Engleska je za Romera zatvorena knjiga, ali Serija A dobija jedno od najzanimljivijih pojačanja u letnjem prelaznom roku.
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