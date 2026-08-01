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Real Madrid i Vinisijus Žunior sve su dalje od nastavka saradnje, a situaciju je ekspresno iskoristio Arsenal koji je spremio ponudu koja se ne odbija.

Prema najnovijim informacijama koje stižu sa Ostrva i iz Španije, brazilski napadač je dao "zeleno svetlo" za transfer u London! Vinisijus je prihvatio lične uslove koje su pred njega stavili "tobdžije", čime je lopta u potpunosti prebačena u dvorište Florentina Pereza.

Kamen spoticanja - astronomski bonus za potpis

Kako otkrivaju dobro obavešteni madridski insajderi, finansijski problem ne leži u samoj godišnjoj plati. Real je ponudio povećanje sa dosadašnjih 18,5 na 20 miliona evra po sezoni, ali su Brazilac i njegovi zastupnici zahtevali astronomski bonus za obnovu ugovora.

1/6 Vidi galeriju Reprezentativac Brazila - Vinisijus Žunior Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Perez odbija takav scenario - prvi čovek "kraljevskog kluba" smatra da su takve premije rezervisane isključivo za slobodne agente i ne želi da pravi presedan koji bi oslabio njegovu poziciju u klubu.

Tenzičnoj atmosferi doprineli su i dodatni faktori:

Pritisak na Brazilca: Vinisijus navodno nije dobro prihvatio najavljeni dolazak Jana Diomandea, videvši u reprezentativcu Obale Slonovače potencijalnu zamenu.

Čvrst stav kluba: Perez ne planira da menja ponuđeni ugovor, verujući da bi popuštanje pokazalo slabost uprave.

Arsenal ruši sve klupske rekorde

Situaciju oberučke koristi engleski šampion. Arsenal je spremio paket koji obara sve rekorde na "Emirejtsu". Vinisijusu se nudi čak 400.000 funti nedeljno, čime bi postao najplaćeniji igrač u istoriji kluba.

Iako je Brazilac ušao u poslednju godinu ugovora, Londonci su spremni da plate preko 140 miliona evra kako bi ga doveli odmah.

Real Madrid ne želi da dozvoli da igrač uđe u januar i ode bez obeštećenja. Pred predsednikom Reala su samo dve opcije - produžetak saradnje pod uslovima kluba ili momentalna prodaja.

Vinisijus je spreman i da sačeka zimski prelazni rok kako bi sam birao sredinu, ali u ovom trenutku sve ukazuje na to da su mu dani u Madridu odbrojani i da je London njegova naredna destinacija.

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