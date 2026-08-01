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Pari Sen Žermen pregovara sa Ajaksom oko Mike Godtsa, dok je posao sa Magnesom Akliušom već ugovoren za 50 miliona evra.

Sveci ne gube vreme u prelaznom roku. Aktuelni šampion Evrope ušao je u zvanične pregovore sa Ajaksom oko angažovanja izuzetno talentovanog belgijskog krilnog napadača, Mike Godtsa (21).

Parižani užurbano kompletiraju ofanzivni red, pa je tako uz Godtsa na pragu "Parka prinčeva" i vezista Monaka Magnes Akliuš. Posao sa Kneževima je praktično završen - dogovoreno je obeštećenje od 50 miliona evra, a francuski fudbaler će posle lekarskih pregleda naredne sedmice potpisati ugovor do leta 2031. godine.

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Što se tiče samog Godtsa, Ajaks je svestan interesa francuskog giganta i jasno je postavio cenu: 60 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Mika Godts Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da priča ima ozbiljnu pozadinu govori i podatak da je mladi reprezentativac Belgije u petak uveče viđen u Portu, gde je obavio preliminarni razgovor sa sportskim direktorom PSŽ-a, Luisom Kamposom. Parižani već duže vreme prate njegove partije, ali nisu jedini u trci za njegov potpis.

Ipak, sam fudbaler javno i dalje spušta loptu. U nedavnoj izjavi poručio je da je fokusiran connects na tim iz Amsterdama:

"I dalje sam tu. Prošla sezona je na ličnom planu bila odlična, ali bi bilo izuzetno sebično da budem zadovoljan jer smo završili tek na petom mestu i igrali plej-of. Za klub kao što je Ajaks to je neprihvatljivo. Verujem da pod novom strukturom i u ovom okruženju imamo kvalitet da se borimo za titulu."

Na pitanje kako će reagovati ako stigle zvanična ponuda iz Pariza, Belgijanac je ostao zagonetan:

"Videćemo kada i ako do toga dođe. Za sada nema ničeg konkretnog i srećan sam ovde."

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Ajaks je napravio još jedan fantastičan posao. Godts je stigao u Amsterdam u januaru 2023. godine iz Genta za skromnih milion evra. Od debija u aprilu iste godine, izrastao je u nosioca igre.

Ukupan učinak u Ajaksu: 113 utakmica / 25 golova / 23 asistencije

Učinak u Erediviziji prošle sezone: 34 utakmice / 17 golova / 13 asistencija

Domaća publika imala je priliku da ga dobro upozna tokom kvalifikacija za Ligu konferencije, kada je u dresu Ajaksa zadao ozbiljne glavobolje odbrani novosadske Vojvodine.

Posle vrhunske sezone u Holandiji, čini se da je došao trenutak za Iskorak u karijeri. Da li će 'Park prinčeva' biti njegova naredna stanica - saznaćemo u danima pred nama.

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