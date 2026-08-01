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Na raskrsnici Francuske ulice i Cara Dušana na Dorćolu u petak popodne odigrao se masovni sukob navijačkih grupa, koji je prestravio prolaznike i šokirao javnost. Kako Telegraf nezvanično saznaje, u obračunu je učestvovao veliki broj mladića, a na društvenim mrežama ubrzo su osvanuli i snimci na kojima se vidi razmer nasilja.

Potezani noževi, letele baklje

Prema rečima očevidaca koji su se zatekli na licu mesta, sukob je bio izuzetno brutalan. Sukobljene strane nisu birale sredstva - u tuči su se koristile baklje, potezali su se noževi, a najdramatičniji trenutak dogodio se kada je jedan od učesnika automobilom krenuo direktno na grupu momaka u pokušaju da ih pregazi.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju povređenih, niti o tome koliko je lica zatražilo medicinsku pomoć nakon ovog incidenta.

Nastavak rata Delija i Grobara?

Iako policija još uvek nije izdala zvanično saopštenje o motivima sukoba, veruje se da je reč o nastavku obračuna između navijača Crvene zvezde i Partizana.

Poznato je da je ovaj deo Dorćola već godinama važi za jedno od jačih uporišta pristalica crno-belih, zbog čega su okolne ulice neretko poprište sličnih huliganskih okršaja koji se ponavljaju nekoliko puta godišnje.

Istraga je u toku, a očekuje se da će nadzorne kamere i snimci sa mreža pomoći nadležnima u identifikaciji učesnika.

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