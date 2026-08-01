Slušaj vest

Nekadašnji trener Crvene zvezde Nenad Lalatović u podkastu Kurira "1 na 1" povukao je zanimljivu paralelu između svog mandata na Marakani i današnje situacije u klubu.

Lalatović je iskrenom razgovoru istakao da su uslovi u kojima je radio bili neuporedivo teži, pre svega kada je reč o budžetu i platama igrača, ali i samog trenera.

Kako kaže, sada Crvena zvezda raspolaže daleko većim finansijskim sredstvima, zbog čega smatra da bi i njegovi rezultati bili drugačiji da je tada bilo današnje vreme...

- Moji igrači su imali po 3.000, 4.000 evra platu. Ja sam imao 5.000 evra platu! Posle toga su treneri dobijali 30, 40, 50, 60 hiljada evra. Ja bih voleo da sam u to vreme imao takve mogućnosti, da sam ja imao takve plate, ovakve igrače - pričao je Lalatović.

1/5 Vidi galeriju Nenad Lalatović u podkastu Kurira 1 na 1 Foto: Kurir

Lalatović da bi sa ekipom i uslovima kakve aktuelni treneri imaju na raspolaganju mogao da ostvari još veće rezultate i ostavi dublji trag na "Marakani".

- Došao sam u najgore vreme, ali mi nije žao. Nismo imali ništa. Otišao sam posle godinu dana. Pomogao sam svom klubu u kojem sam ponikao i odrastao. Boli me što nisam osvojio titulu jer to tada nije bilo moguće. Nadam se da ću jednog dana osvojiti - pričao je Lalatović.

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite treću epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!