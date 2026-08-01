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Fudbaleri Partizana u nedelju od 20 časova dočekuju IMT u okviru 3. kola Super lige Srbije. Očekivanja pred meč u Humskoj izneo je šef stručnog štaba crno-belih, Saša Ilić.

Nakon što su u uvodna dva prvenstvena kola sakupili četiri boda, te eliminisali UNA Štrasen u kvalifikacijama za Ligu konferencije, pred crno-belima je izazov protiv rivala koji iza sebe ima maksimalan učinak i dve pobede.

Ilić je na samom početku izlaganja analizirao predstojećeg protivnika i naglasio šta je ključ za trijumf:

- Igramo protiv ekipe IMT, koja je zabeležila dve pobede u dva kola, koja igra izuzetno disciplinovano, predvođena jednim izuzetnim stručnjakom Popovićem, tako da nas očekuje teška utakmica. Mi moramo da se potrudimo da podižemo nivo igre jer jedino tako možemo da zabeležimo tri boda.

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne priznajem umor

Strateg Partizana se potom osvrnuo na česte promene u sastavu i jasno poručio da gust raspored ne sme da bude izgovor za slabije izdanje:

- Mi smo rotirali, samo dvojica igrača iz postojećeg kadra nisu dobili minutažu u prethodne četiri utakmice, tako da ne verujem u umor. To smo nekako isplanirali, od sutra kreće utakmica protiv IMT-a, koji igra zanimljiv, takmičarski fudbal. Mi moramo da odgovorimo jedino agresijom i intenzitetom protiv njih ako želimo tri boda. Ne verujem u i ne priznajem umor.

Ipak, najavljuje da će se kostur tima ubrzo jasno definisati:

- Sigurno, dolaze sve teže i teže utakmice. Biće, smanjićemo rotaciju, neki igrači će igrati mnogo više, ali nećemo zanemariti momke koji su igrali manje.

Ilić dobro poznaje kvalitet rivala iz Novog Beograda, ali ističe da je težište pripreme isključivo na njegovim izabranicima:

- Ima, kako da nema. Pop je izuzetan stručnjak, dugo godina je bio u azijskom svetu, izuzetan stručnjak. Ekipa mu igra disciplinovano, takmičarski, imaju kapiten Novičića koji fantastično izvodi prekide. Poznajem većinu igrača, neke sam trenirao, Šapića na primer, koji je bio strelac u prvom kolu protiv Čukaričkog. Uz poštovanje IMT-u, ja razmišljam o mojoj ekipi, da bude bolja.

Bez gledanja unapred

Iako crno-bele uskoro očekuje dvomeč sa Tobolom u Ligi konferencije, Ilić odbija da gleda dalje od nedeljnog okršaja:

- Iskreno ne, fokus mi je IMT, ova ekipa ne sme sebi da daje za pravo da razmišlja o narednom protivniku. Mi idemo od utakmice do utakmice, tako da je naš fokus na sutrašnjoj protiv IMT-a.

1/9 Vidi galeriju Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Oscilacije u igri i zdravstveni bilten

Trener crno-belih se dotakao i uočenih mana u dosadašnjem delu sezone, otvoreno govoreći o padovima u igri svoje mlade ekipe:

- Ne mogu da delim nešto specijalno, mi smo mlada ekipa, koja ima oscilacija u igri. Ako nešto podelimo, meni je to neverovatno, hajde realno je očekivati da je mnogim igračima ovo možda prva, ili druga seniorska sezona, da uđemo u utakmicu onako kako očekujemo, ali da se desi nagli pad i teško se izvlačimo iz svega toga. Poslednju utakmicu, presedeli smo prvo poluvreme. Napravili smo, što se meni ne sviđa, mnogo tih jednostavnih tehničkih grešaka. U drugom poluvremenu je izgledalo dosta bolje, nije savršeno ništa, ali je jedina pozitivna stvar pobeda protiv UNA Štrasen.

Na kraju, Ilić je razjasnio kadrovsku situaciju u timu pred nedeljni susret:

- Nisu bili sa nama u Luksemburgu, trenirali su odvojeno. Mislim da ćemo moći generalno da ih koristimo, ali ne verujem od početka utakmice.

- Samson je imao grč, problema sa zadnjom ložom, danas ćemo to proveriti, da vidimo da li će uopšte konkurisati. O Vukotiću i Žeu, dobili su udarce protiv Mačve, nisu putovali sa nama. Popravak teče po planu. Jučerašnjim razgovorom smo došli do zaključka da ćemo moći da ih koristimo u određenoj meri - zaključio je Saša Ilić.

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