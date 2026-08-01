Nemanja Matić nema nikakvu nameru da okači kopačke o klin. Iskusni vezista nastaviće da nosi dres Sasuola i u narednoj sezoni, čime je stavio tačku na brojne spekulacije o nastavku karijere.

- Osećam se odlično ovde i veoma sam srećan. Srećna je i moja porodica takođe i to je veoma važno. Uvek hoću da pomognem mladim momcima, ovde sam da prenesem iskustvo i nastaviću to da radim. Srećan sam i mogu da igram nadam se još dve ili tri godine i što mogu svakog dana da radim sa ovim gospodinom (predsednikom) Remom Morinijem. Veoma sam ponosan zbog toga - poručio je Matić.