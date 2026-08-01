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Utakmicama trećeg kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda odložila je duel sa Radnikom, dok će Partizan u nedelju dočekati IMT.

Zvezda je zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu šampiona odložila utakmicu protiv Radnika, koja je trebalo da se danas igra u Surdulici.

Fudbaleri Novog Pazara dočekaće danas od 20 časova OFK Beograd, dok će pola sata kasnije Čukarički ugostiti Radnički iz Kragujevca.

Partizan će sutra od 20 sati dočekati IMT, a u isto vreme Zemun i Radnički iz Niša će igrati u Ubu.

Vojvodina će u ponedeljak od 19 časova ugostiti Mačvu, dok će dva sata kasnije u Pančevu igrati Železničar i Mladost.

Zvezda i IMT su jedine dve ekipe sa maksimalnih šest bodova posle dva kola Superlige.

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