DERBI U HUMSKOJ! IMT stiže na megdan Partizanu
Utakmicama trećeg kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda odložila je duel sa Radnikom, dok će Partizan u nedelju dočekati IMT.
Zvezda je zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu šampiona odložila utakmicu protiv Radnika, koja je trebalo da se danas igra u Surdulici.
Fudbaleri Novog Pazara dočekaće danas od 20 časova OFK Beograd, dok će pola sata kasnije Čukarički ugostiti Radnički iz Kragujevca.
Partizan će sutra od 20 sati dočekati IMT, a u isto vreme Zemun i Radnički iz Niša će igrati u Ubu.
Vojvodina će u ponedeljak od 19 časova ugostiti Mačvu, dok će dva sata kasnije u Pančevu igrati Železničar i Mladost.
Zvezda i IMT su jedine dve ekipe sa maksimalnih šest bodova posle dva kola Superlige.