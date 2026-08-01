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Novi dragulj Barselone, Hamza Abdelkarim, odigrao je meč za pamćenje na prijateljskom susretu protiv Birmingema. Mladi egipatski napadač bio je dvostruki strelac u remiju (2:2), nakon kojeg je katalonski gigant izašao kao pobednik posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Osamnaestogodišnji centarfor najpre je sam izborio i realizovao najstrožu kaznu, da bi potom još jednim pogotkom potvrdio o kakvom se potencijalu radi i na najbolji mogući način najavio borbu za mesto u prvom timu.

1/4 Vidi galeriju Hamza Abdelkarim Foto: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

"Neverovatan osećaj, ali ovo je tek početak"

Nakon utakmice, Abdelkarim nije krio zadovoljstvo, ali je ostao čvrsto na zemlji.

"Bilo je zaista neverovatno. Izuzetno sam srećan zbog golova, ali najvažnije je da ekipa nastavi da radi i napreduje iz meča u meč", poručio je Hamza u izjavi za zvanične klupske medije.

Mladi Egipćanin se osvrnuo i na snagu protivnika, istakavši da je engleski tim bio pravi test za podmlađenu ekipu Barselone.

"Birmingem se pokazao kao izuzetno čvrst i fizički dominantan rival, što se jasno videlo u svakom duelu na terenu."

Rast samopouzdanja i pogled ka budućnosti

Ipak, uprkos izazovima, Abdelkarim veruje da ovaj mladi sastav ima ogroman prostor za napredak kako sezona bude odmicala.

"Mi smo i dalje veoma mlad tim i svakim danom se sve bolje razumemo na terenu. Ovakve partije nam daju dodatno samopouzdanje. Nadam se da je ovo samo početak i da će biti još mnogo ovakvih noći", zaključio je novopečeni junak Katalonaca.

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