Slušaj vest

London podrhtava - Arsenal je na korak od jednog od najvećih transfera ovog leta! Prema najnovijim informacijama iz više pouzdanih izvora, "tobdžije" i Njukasl ušli su u završnu fazu pregovora oko prelaska Bruna Gimaraeša, a zvanična potvrda očekuje se već tokom vikenda ili najkasnije početkom naredne nedelje.

Saga je blizu kraja, a finansijski detalji već su uveliko poznati. Arsenal će na račun "svraka" uplatiti 90 miliona evra, dok bi kroz finansijske bonuse celokupan posao mogao da dostigne cifru od čak 100 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Bruno Gimaraeš i Erling Haland Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Sve je dogovoreno: Ugovor do 2031. godine

Sjajni brazillski vezista odavno je ugovorio sve lične uslove sa timom iz Severnog Londona. Gimaraeš praktično sedi na spakovanim koferima i čeka konačno "zeleno svetlo" sa Sent Džejms Parka kako bi odleteo za London na lekarske preglede i stavio potpis na šestogodišnji ugovor, veran Arsenalu do 2031. godine.

Foto: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia

Egzodus sa Sent Džejms Parka srušio Haua?

Iza ove prodaje krije se duboki potres u Njukaslu. Spekuliše se da je menadžer Edi Hau odlučio da napusti kormilo upravo zbog neslaganja sa klupskom transfer politikom. Njukasl je ovog leta prodao nosioce igre - Entoni Gordon je prešao u Barselonu, a Sandro Tonali u Totenhem.

Iako su "svrake" na ovim odlascima inkasirale blizu 200 miliona evra, uprava nije obezbedila adekvatna pojačanja, što je stvorilo veliko nezadovoljstvo i na kraju dovelo do odlaska trofejnog stručnjaka.

Vezni red iz snova za Mikela Artetu

Nema sumnje da Arsenal dobija bezrezervnu snagu na sredini terena. Trio koji će činiti Bruno Gimaraeš, Deklan Rajs i Martin Odegard (uz opciju Eberečija Ezea), na papiru deluje kao ubedljivo najjači i najkompletniji vezni red u Premijer ligi.

Međutim, uprava vicešampiona Engleske tu ne planira da se zaustavi:

Uporedo sa Gimaraešom, Arsenal uveliko radi i na bombastičnom dovođenju Vinisijusa Žuniora. Ako Mikel Arteta uspe da upari brazilske zvezde, stvoriće mašineriju spremnu za višegodišnju dominaciju u Engleskoj i Ligi šampiona.

Podsećamo, ovog leta u klub je već stigao grčki reprezentativac Hristos Colis u transferu vrednom 40 miliona evra. On je predviđen kao direktna zamena za Leandra Trosara, koji je napustio London i za duplo manju sumu prešao u turski Bešiktaš.

BONUS VIDEO: