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Evropska fudbalska unija (UEFA) pozdravila je odluku Svetske fudbalske federacije (FIFA) da zvanično povuče plan o prodaji dela vlasničkih prava na Svetsko prvenstvo privatnim investitorima.

Kontroverzna ideja predsednika FIFA Đanija Infantina naišla je na žestok otpor širom sveta. Pored odlučnog "ne" iz Niona, predlogu su se oštro suprotstavile i konfederacije iz Amerike i Afrike, kao i brojne nacionalne asocijacije, klubovi i navijači. Pritisak je urodio plodom, pa je projekat konačno odbačen.

Povodom ove odluke, UEFA se oglasila zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti:

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

- UEFA pozdravlja odluku FIFA da povuče svoj plan da proda udeo u svojim takmičenjima, uključujući Svetsko prvenstvo, u privatne ruke.

Predlog je jednoglasno odbijen od strane nacionalnih asocijacija UEFA i mnogih drugih federacija i konfederacija svih veličina širom sveta, čiji je zadatak da štite fudbal.

UEFA se zahvaljuje svim navijačima, ligama, klubovima, igračima, pojedincima, asocijacijama i konfederacijama koje su se suprotstavile ovom planu, zajedno sa mnogim premijerima, šefovima država i komentatorima koji su pokazali predsedniku FIFA da fudbal nije na prodaju.

Ne možemo da nastavimo ovako sa tajnim planovima u ubrzanim vremenskim okvirima, koje smišljaju nepoznati pojedinci sumnjive koristi za igru. Moramo identifikovati odgovorne i pozvati ih na odgovornost.

Ispravno je što će UEFA u narednim danima i nedeljama raditi sa svojim asocijacijama i u bliskoj saradnji s drugim konfederacijama kako bi razmislila o tome kako je do ovoga došlo i osmislila plan da se osigura da se to ne može ponoviti. Ta revizija treba da bude temeljna i suštinska. Nema opcije koja bi trebala biti isključena. Trenutno rukovodstvo FIFA nije izgubilo samo poverenje UEFA, već i mnogih drugih članova fudbalske porodice.

Kada je Đani Infantino zatražio poverenje i glasove članica FIFA kako bi bio izabran za predsednika 2016. godine, rekao je: "Naravno da moramo biti transparentni. Bio sam to poslednjih 15 godina svog života u UEFA. Morate svakodnevno učestvovati u životu FIFA," pre nego što je rekao okupljenim akterima, "Novac FIFA je vaš novac. To nije novac predsednika FIFA. To je vaš novac. Vi ste nacionalne asocijacije i novac FIFA mora služiti za razvoj fudbala, a ne za bilo šta drugo."

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Oba ova obećanja nije uspeo da ispuni. Mutan, zakulisni, netransparentni dogovor koji je skovao i pokušao da progura bio je sve osim obećanog.

A sa rezervama koje iznose preko 5 milijardi dolara, takođe nije uspeo da iskoristi novac asocijacija za dobrobit igre.

UEFA će odmah početi rad sa partnerima i akterima širom sveta i kroz celu igru kako bi predložila novi način raspodele resursa kroz postojeći FIFA Forward program.

Moramo početi da koristimo deo tog novca koji stoji neiskorišćen na FIFA računu da bismo obezbedili početni impuls koji osnovni i širi fudbal trebaju u svakoj od 211 zemalja FIFA. Ali ne treba da prodajemo porodično srebro da bismo to platili.

Ovo je pobeda za celu igru. Ali to ne sme biti kraj priče. Predlog je povučen. Zadatak obnove poverenja u FIFA tek je počeo - stoji u saopštenju.

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