Susret je na programu u nedelju od 20 časova...
Fudbal
CRNO-BELI DOČEKUJU HIT SUPER LIGE: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - IMT
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Fudbaleri Partizana u nedelju od 20 časova u Humskoj dočekuju najprijatnije iznenađenje uvodna dva kola Super lige Srbije - IMT.
IMT - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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