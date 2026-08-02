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Fudbaleri Partizana u nedelju od 20 časova u Humskoj dočekuju najprijatnije iznenađenje uvodna dva kola Super lige Srbije - IMT.

IMT - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir