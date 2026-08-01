Fudbalski klub Vojvodina poziva navijače na meč protiv Mačve. Cene ulaznica su od 300 do 800 dinara, a karte se mogu kupiti online.
Fudbal
VOŠA ZOVE NAVIJAČE NA MAČVU: "Podržite momke i pozdravite novog trenera"
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Fudbalski klub Vojvodina poziva svoje navijače na meč trećeg kola Mocart Bet Super lige Srbije.
Klub je izdao saoštenje koje prenosimo u celosti:
- Nakon što je Vojvodina u prvom prvenstvenom meču na svom „Karađorđu“ pobedila OFK Beograd ubedljivim rezultatom 4:0, sledeći gost „staroj dami“ je povratnik u Super ligu – Mačva.
Cene ulaznica:
– Zapad centar 800 din
– Zapad 500 din
– Istok 300 din
Takođe, svi zainteresovani i koji su u mogućnosti mogu svoje karte da kupe i onlajn na sajtu kluba. Vojvodinaši, vidimo se u ponedeljak od 19 časova, da podržimo naše momke i našeg novog šefa stručnog štaba Marka Savića - stoji u objavi FK Vojvodina.
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