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Fudbalski klub Vojvodina poziva svoje navijače na meč trećeg kola Mocart Bet Super lige Srbije.

Klub je izdao saoštenje koje prenosimo u celosti:

- Nakon što je Vojvodina u prvom prvenstvenom meču na svom „Karađorđu“ pobedila OFK Beograd ubedljivim rezultatom 4:0, sledeći gost „staroj dami“ je povratnik u Super ligu – Mačva.

Cene ulaznica:

– Zapad centar 800 din
– Zapad 500 din
– Istok 300 din

Takođe, svi zainteresovani i koji su u mogućnosti mogu svoje karte da kupe i onlajn na sajtu kluba. Vojvodinaši, vidimo se u ponedeljak od 19 časova, da podržimo naše momke i našeg novog šefa stručnog štaba Marka Savića - stoji u objavi FK Vojvodina.

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