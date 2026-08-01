- Nakon što je Vojvodina u prvom prvenstvenom meču na svom „Karađorđu“ pobedila OFK Beograd ubedljivim rezultatom 4:0, sledeći gost „staroj dami“ je povratnik u Super ligu – Mačva.

Takođe, svi zainteresovani i koji su u mogućnosti mogu svoje karte da kupe i onlajn na sajtu kluba. Vojvodinaši, vidimo se u ponedeljak od 19 časova, da podržimo naše momke i našeg novog šefa stručnog štaba Marka Savića - stoji u objavi FK Vojvodina.