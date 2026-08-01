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Crvena zvezda mogla bi da se suoči sa neočekivanim problemom pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela Ber Ševe.

Zbog vanrednih mera koje su uvedene u Mađarskoj usled izuzetno niskog vodostaja Dunava, postoji mogućnost da termin utakmice bude promenjen, pa čak i da duel bude odložen ukoliko ne budu ispunjeni propisani uslovi.

Crveno-beli bi trebalo da gostuju Hapoelu u utorak od 19.30 časova u mađarskom Sombathelju, gde izraelski klub igra evropske utakmice. Međutim, upravo taj termin mogao bi da bude sporan zbog novih pravila koja imaju za cilj drastično smanjenje potrošnje električne energije.

U Mađarskoj su na snazi vanredne mere uvedene zbog ozbiljne energetske situacije izazvane niskim vodostajem Dunava. Nuklearna elektrana Pakš, koja se nalazi oko 90 kilometara južno od Budimpešte, trenutno radi sa manje od polovine svog uobičajenog kapaciteta i proizvodi 965 megavata električne energije umesto standardnih 2.000.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Zbog toga je Fudbalski savez Mađarske svim ligama i klubovima naložio sprovođenje posebnih mera štednje.

"Na osnovu odluke Fudbalskog saveza, počev od subote 1. avgusta 2026. godine, na neodređeno vreme, sve prvenstvene utakmice prve, druge i treće lige počeće u terminima koji značajno smanjuju potrošnju energije, uz poseban fokus na izbegavanje korišćenja reflektora. Najkasniji termin u kojem utakmica može da počne bez upotrebe veštačkog osvetljenja je 17.30 časova", navodi se u saopštenju koje prenosi mađarski Index.

Dodaje se i da će utakmice, ukoliko nije moguće promeniti termin i time ostvariti cilj smanjenja potrošnje električne energije, biti odložene, a da će Savez zajedno sa klubovima, savezima i emiterima rešavati finansijske posledice takve odluke.

"U trenutnoj situaciji svi akteri u društvu moraju da preuzmu odgovornost za smanjenje potrošnje energije", poručili su iz Fudbalskog saveza Mađarske.

Za sada nema zvanične potvrde da će duel Hapoel Ber Ševa – Crvena zvezda biti pomeren, ali s obzirom na to da je početak zakazan za 19.30 časova, jasno je da bi novi propisi mogli da utiču i na ovaj meč ukoliko nadležni procene da je to neophodno.