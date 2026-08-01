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Očekivalo se da Džej Enem bude prvo ili drugo rešenje za Crvenu zvezdu ove sezone, ali... Negde je zapelo.

Holandski napadač Džej Enem prošlog proleća bio je pravo osveženje na Marakani, a klub ga je ovog leta za 2.000.000 evra otkupio od OFK Beograda.

Džej Enem na pripremnoj utakmici u Austriji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda traži 10.000 evra

Ipak, kako sada stvari stoje Džej Enem će najverovatnije napustiti stadion "Rajko Mitić". Italijanski novinar Đanluka Di Marcio objavio je na svom X profilu, da povratnik u Seriju A Frozinone na radaru ima snažnog Holanđanina. Kontakti sa Crvenom zvezdom su uspostavljeni, a Italijan tvrdi da srpski prvak za Džeja Enema traži 8.000.000 evra.

U igri je i dalje nemački Štutgart. Prema saznanjima Kurira iz Crvene zvezde, cena za Džeja Enema je 10.000.000 evra i od nje se neće odstupiti. Očigledno je italijanski klub ponudio dva miliona manje, na početku pregovora.

Zvezdan Terzić i Džej Enem na pripremama u Austriji Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Terzić sipao pohvale



Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u intervjuu za Kurir datom u maju autoru ovih redova, o statusu Džeja Enema je rekao:

- Prototip igrača za velike klubove, verovatno Premijer lige. Njegovih 195 centimetara visine i ta snaga, plus brzina da on razvije 37 km/h. To su vanserijski parametri. Meni nije jasno kako ga je Ajaks ispustio. Enem nije igrač, Enem je zver. A, 2003. je godište.

- Mi smo vec dobili ponudu iz Bundeslige od 7.000.000 evra, ali smo je odbili. Javili su se da će poslati novu ponudu od 10.000.000 evra, rekli smo im, ne šaljite, biće odbijena. Mislim da Džej Enem ima potencijal za velike stvari. Verujem da će njegova cena ići preko 15.000.000 evra. Samo da ga zdravlje posluži.

1/7 Vidi galeriju Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Frustracija zbog Arnautovića i Duartea

Trener Dejan Stanković bio je zimus oduševljen Džejom Enemom, posebno posle utakmice protiv Lila u Francuskoj, u 1/16 finala Lige Evrope. Međutim, ovog leta nešto se promenilo kod Holanđanina. I to se odrazilo na poverenje kod trenera Dejana Stankovića.

U prvom planu su Marko Arnautović i Bruno Duarte, što dodatno frustrira Džeja Enema. Bilo je to vidljivo u Severnoj Irskoj, kada je na utakmici protiv Larna, posle jednog promašaja snažno udario nogom u reklamu. Posle toga, Stanković je prišao Enemu i posavetovao ga da se smiri, što su snimile i TV kamere tokom prenosa.

Traži maksimalan pristup i profesionalizam - Dejan Stanković Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dejan traži maksimum

Od početka sezone Džej Enem je upisao samo 17 minuta! Nije igrao u revanšu protiv Larna, kao ni protiv Vojvodine i Mačve. Dejan Stanković je poznat kao trener kod koga nema "minulog rada" i kod koga na svakom treningu treba iskrvariti kolena i znojem natopiti dres.

A, to izgleda Enem ne radi. Tako bar kažu insajderske informacije. Ako ne promeni pristup i zavredi novo poverenje trenera, moraće da napusti Marakanu. Po svemu sudeći, jasno je da će situacija oko holandskog napadača Džeja Enema i Crvene zvezde biti jedna od glavnih tema prelaznog roka.