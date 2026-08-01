Zvezdan Terzić i Vasilije Kostov na pripremama u Austriji

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FK Crvena zvezda donela je odluku vezano za mlade fudbalere koji irade i treniraju sa prvim timom od početka sezone.

Kao što je poznato, svaki klub mora imati dva bonus igrača u ekipi u Superligi, a Crvena zvezda ima nekoliko izrazito talentovanih fudbalera u svojim redovima.

Mladi pod nadzorom struke - Dejan Stanković Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Grafičar za seniorske minute

Uprava Crvene zvezde i trener Dejan Stanković odlučili su da nekoliko mladih fudbalera igra na dvojnu registraciju za Grafičar. Izbor je pao na Mateja Striku, Savu Radanovića, Dimitrija Šarića, Stefana Gudelja, Vasilija Papovića i Mateja Gaštarova. Svi oni će imati status bonusa u prvom timu crveno-belih.

Svi oni će trenirati sa prvim timom Crvene zvezde, ali će minute u seniorskoj konkurenciji sticati igrajući za Grafičar u Prvoj ligi Srbije. Tamo će biti na raspolaganju treneru Milanu Stegnjaiću, dok će po potrebi i pozivu Dejana Stankovića igrati za Crvenu zvezdu.

Balša Papović i Dimitrije Šarić, mladi fudbaleri Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Status Kostova

O tome, kada će igrati za Crvenu zvezdu najviše zavisi od mogućeg transfera Vasilija Kostova u inostranstvo. Na Marakani imaju jasan stav kada je u pitanju poslednji u nizu talenata sa Marakane. Cena je određena odranije i iznosi 20 miliona evra.

Opet, u slučaju da se Crvena zvezda domogne Lige šampiona, vrlo lako bi moglo da se desi da Vasilije Kostov ostane u klubu i igra elitno UEFA takmičenje, a samim tim i dodatno pojača vlastitu biografiju i cenu.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Skauti i interesovanje

Nedavno su engleski mediji pisali da postoji interes Fulama za Vasilija Kostova. Navodno su skauti tog kluba, kao i ljudi iz Seltika i Evertona pratili igre mladog fudbalera Crvene zvezde u Severnoj Irskoj, na meču protiv Larna. Tokom proleća, Vasilije Kostov se povezivao sa Arsenalom, Dortmundom, Interom i Milanom.



Luka Zarić, mladi krilni fudbaler Crvene zvezde, jesenji deo sezone provešće na pozajmici u OFK Beogradu. To je odluka trenera Dejana Stankovića.

Luka Zarić i Matej Gaštarov posle utakmice Mladost - Crvena zvezda u Lučanima Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zarić kod Šljivića

On će se tako pridružiti Jovanu Šljiviću i Edmundu Adu igračima pod ugovorom sa Crvenom zvezdom koji su od prošle sezone na Karaburmi. Sličan status kao što će dobiti Luka Zarić ove sezone imali su Ognjen Mimović, Adem Avdić i Lazar Jovanović.

Prva dvojica vratili su se na velika vrata na Marakanu, dok je Jovanović ostvario transfer u Štutgart vredan 5.000.000 evra. Ne treba zaboraviti ni golmana Balšu Popovića, koji je ovog leta prešao u Olimpijakos i tamo će biti prvi golman.