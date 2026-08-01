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"Posle dva poraza, nemam šta drugo da kažem, moramo zajedno da 'kidišemo' ka pobedi. Nažalost beleže se bodovi, ne šanse i dobra igra. Idemo po sva tri boda. Momci znaju značaj utakmice i imaju moju punu podršku. Preuzimam odgovornost kao šef stručnog štaba, verujem u ove momke i ne bih ih menjao ni za jedne druge", rekao je Neđić.

On je istakao da očekuje težak meč protiv organizovane ekipe Zemuna.

"Poznajem Zemun iz prošle sezone. Reč je o dobroj, organizovanoj i borbenoj ekipi koja zna šta želi sa novim trenerom. Zadržali su gotovo ceo tim i doveli nekoliko pojačanja. Čeka nas težak posao, ali smo pod ozbiljnim imperativom pobede i idemo sa ciljem da osvojimo tri boda", naveo je Neđić.

Trener Radničkog dodao je da prvi put od početka sezone može da računa na kompletan igrački kadar.

"Po prvi put mogu da kažem da računam na sve igrače. Svi će biti u konkurenciji, ali će na teren izaći najboljih jedanaest, ne po imenima, već po onome što su pokazali na treninzima", rekao je on.

Fudbaler Radničkog Luka Izderić očekuje zahtevnu utakmicu, ali veruje da njegov tim može do prvog trijumfa u sezoni.

"Analizirali smo protivnika i dobro radili tokom cele nedelje. Na nama je da izađemo maksimalno fokusirani i vratimo se kući sa tri boda. Moramo da pokažemo karakter i prenesemo na teren sve ono što smo radili na treninzima", rekao je Izderić.

Utakmica trećeg kola Super lige Srbije između Zemuna i Radničkog igraće se u nedelju od 20 časova na stadionu "Dragan Džajić" na Ubu.

(Beta)