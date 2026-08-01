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Srpski fudbaler Matija Popović na fenomenalan način je otvorio novu sezonu u Rusiji.

Napadač CSKA je u prvom kolu protiv Baltike upisao asistenciju, a sada je protiv Krila Sovjetov upisao i prvenac. I to kakav.

1/5 Vidi galeriju Matija Popović, CSKA - sezona 2026/27 Foto: Maksim Bogodvid / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Popović je zalaganjem na terenu i lucindim potezima postao miljenik navijača "armijskog kluba".

Protiv Baltike je posle njegovog šuta protivnički igrač skrenuo loptu u mrežu, a CSKA je na kraju slavio sa 2:1. Morao je mladi as da se zadovolji asistencijom.

Sada je Popović doveo "armejce" u vođstvo u 29. minutu prelepim golom sa oko 20 metara, ali su Krila Sovjetov na kraju stigla do boda - 1:1. Bod gostima je doneo Vitjugov u 63. minutu posle asistencije Mihajla Banjca.

00:10 Matija Popović Izvor: Instagram

CSKA je, dakle, sa četiri boda pri vrhu tabele, dok su Krila Sovjetov i drugi put u sezoni osvojili bod.