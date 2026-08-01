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Enco Mareska debitovao je kao trener Mančester sitija porazom od Intera na Azijskoj turneji.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Inter Foto: Www.inter.it

Mareska, koji je zamenio Pepa Gvardiolu, porazu može da "zahvali" srpskom reprezentativcu Aleksandru Stankoviću, koji je maestralnim potezom omogućio Bendžaminu Pavaru da izjednači rezultat na 1:1, što je bio i konačan rezultat posle 90 minuta igre. U penal seriji, Italijani su se bolje snašli i pobedom 3:1 osvojili Asahi Super draj trofej.

Siti je poveo golom Diniva Mubame u 14. minutu, a Pavar je bio strelac u 20. minutu.

Stanković je kod gola primio loptu na ivici šesnaesterca, a zatim sjajnim pasom prebacio odbranu Sitija i uposlio saigrača na levoj strani. U nastavku akcije roso-neri su stigli do pogotka.