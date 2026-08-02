PRIČA SE DA RUSI DOLAZE: Navijači CSKA organizovano dolaze da podrže Partizan u Kazahstanu
Fudbaleri Partizana 13. avgusta će gostovati kazahstanskom Tobolu u revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Teško je očekivati da će crno-beli imati veći broj pristalica iz Srbije, ali je isto tako očekivano da će ipak imati veliku podršku sa tribina.
Kako se navodi na stranicama navijača CSKA, "armejci" će organizovano doći u Kostanaj, kako bi podržali bratski klub.
"Armejci, žreb za evrokupove bratskog Partizana konačno se osmehnuo svim crveno-plavima (posebno uralskom delu crveno-plave porodice). Crno-beli će igrati u Kostanaju, u Kazahstanu, mestu do kog je nama Armejcima, mnogo lakše da dođemo nego Grobarima. Baš kao što smo nekada uradili u Donjecku, Kazanju i Borisovu, moramo ponovo masovno da navijamo za naš bratski klub u kvalifikacijama za Kup Evrope! Baš kao što su Grobari to radili na svim našim utakmicama u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Informacije o zulaznicama za utakmicu biće dostupne naknadno", stoji u saopštenju navijača CSKA.