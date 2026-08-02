Teško je očekivati da će crno-beli imati veći broj pristalica iz Srbije, ali je isto tako očekivano da će ipak imati veliku podršku sa tribina.

"Armejci, žreb za evrokupove bratskog Partizana konačno se osmehnuo svim crveno-plavima (posebno uralskom delu crveno-plave porodice). Crno-beli će igrati u Kostanaju, u Kazahstanu, mestu do kog je nama Armejcima, mnogo lakše da dođemo nego Grobarima. Baš kao što smo nekada uradili u Donjecku, Kazanju i Borisovu, moramo ponovo masovno da navijamo za naš bratski klub u kvalifikacijama za Kup Evrope! Baš kao što su Grobari to radili na svim našim utakmicama u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Informacije o zulaznicama za utakmicu biće dostupne naknadno", stoji u saopštenju navijača CSKA.