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Mladi napadač je posle prijateljske utakmice protiv Fiorentine istakao da se sve dogodilo veoma brzo.

"Osećam se kao najsrećniji čovek na svetu. Ovo su bila tri neverovatna dana. Nisam još ni 72 sata u Madridu, trenirao sam sa saigračima i već debitovao. Presrećan sam", rekao je Espi, a prenela španska Marka.

On je priznao da u prvi mah nije mogao da poveruje kada je stigao poziv Real Madrida.

"Bio sam u šoku, nisam mogao da verujem. Morinjo me nije zvao telefonom, ali me je dočekao čim sam stigao u trening centar", naveo je Espi.

Govoreći o debiju, mladi napadač rekao je da mu je trener poručio da igra bez pritiska.

"Rekao mi je da budem svoj, da budem u šesnaestercu jer je utakmica bila komplikovana i da ostavim srce na terenu", kazao je on.

Espi je istakao da želi da opravda poverenje stručnog štaba i pomogne ekipi.

"Ovo je ostvarenje sna. Ovde sam da pomognem saigračima, dam maksimum i iskoristim svaku priliku koju mi trener ukaže", rekao je novi fudbaler Reala.

Na pitanje o budućim ciljevima, Espi je odgovorio da želi pre svega da dobije minute na terenu.

"Želim da igram, osvajam trofeje, pobeđujem i debitujem na Santjago Bernabeuu. To su snovi svakog igrača koji dođe u Real Madrid", rekao je on.

Mladi napadač dodao je da su ga saigrači odlično prihvatili i da mu je posebno zadovoljstvo što će deliti svlačionicu sa Kilijanom Mbapeom i Vinisijusom Žuniorom.

"Oni su među najboljim igračima sveta. Biti uz njih je nešto neverovatno", rekao je Espi.

Real je danas u prijateljskom meču u Klagenfurtu odigrao nerešeno protiv Fjorentine 2:2.

(Beta)