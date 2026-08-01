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Dvadesetčetvorogodišnji vezni fudbaler potpisao je petogodišnji ugovor, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Klub nije objavio finansijske detalje transfera, ali je naveo da je obeštećenje veće od 42,5 miliona funti, koliko je prošlog leta plaćeno za Danga Uataru iz Bornmuta.

"Mamadua pratimo već duže vreme i zaista smo želeli da ga dovedemo. Prošla sezona bila je izuzetna za njega. U Lensu je igrao na veoma visokom nivou i bio jedan od ključnih igrača ekipe koja je završila kao drugoplasirana u prvenstvu. Isto važi i za reprezentaciju Malija, u kojoj ima veoma važnu ulogu“, rekao je trener Brentforda Kit Endruz, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Sangare je prošlog leta stigao u Lans iz Rapida iz Beča, a prošle sezone odigrao je 33 utakmice za francuski klub.

Karijeru je počeo u Salcburgu, a posle nekoliko pozajmica afirmisao se u Hartbergu, odakle je prešao u Rapid.

Za reprezentaciju Malija odigrao je 16 utakmica, a nastupio je i na Afričkom kupu nacija 2025. godine.

"Iz razgovora koje sam vodio sa njim jasno je da je bio veoma motivisan da dođe u Brentford. Skroman je, ali i izuzetno odlučan da uspe. Ima sve osobine koje želimo od igrača Brentforda i na terenu i van njega", dodao je Endruz.

(Beta)