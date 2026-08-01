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Strelci za OFK Beograd bili su Donimani Jakube Silue u 13. i 40, Jovan Šljivić u 46. i Serhio Penja u 67. minutu.

Gol za Novi Pazar postigao je Vieri Kotzeube iz penala u 32. minutu.

Obe ekipe su osvojile po četiri boda i nalaze se na deobi petog mesta na tabeli.

U narednom kolu, OFK Beograd će dočekati Železničar, dok će Novi Pazar gostovati Crvenoj zvezdi.

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