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Siti je u Hongkongu poražen od Intera posle izvođenja jedanaesteraca, ali je Mekaidu privukao najveću pažnju nakon što je u drugom poluvremenu zamenio strelca jedinog gola za engleski tim Divina Mubamu.

Mladi fudbaler bio je najopasniji igrač Sitija u nastavku meča, pogodio je stativu, a još jedan njegov šut završio je tik pored gola.

"Od prvog dana razgovaramo o Rajanu. On je tip krilnog igrača kakvog volim, veoma je agresivan u situacijama jedan na jedan, uvek pokušava da napravi višak i donosi prave odluke. Ipak, mlad je i potrebno je da se pravilno razvija", rekao je Mareska, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Na pitanje da li će Mekaidu dobiti šansu u kup takmičenjima ili će otići na pozajmicu, italijanski stručnjak nije želeo da donosi preuranjene zaključke.

"Ideja je da tokom priprema procenimo sve mlade igrače, a zatim donesemo odluku. Pripreme su počele pre deset dana. Rajan dobro radi i samo treba da nastavi. Ako su mladi igrači dovoljno dobri, godine nisu prepreka", naveo je Mareska.

Mekaidu je u Mančester siti stigao iz Čelsija pre dve godine, a prošle sezone debitovao je za prvi tim kod tadašnjeg trenera Pepa Gvardiole i postigao gol u pobedi nad Ekseterom u FA kupu.

(Beta)