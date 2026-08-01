Fudbaleri Čukaričkog pobedili su na svom terenu u Beogradu Radnički 1923 3:0, u trećem kolu Super lige Srbije.
Fudbal
ČUKA DEMOLIRALA RADNIČKI: Kragujevčani nemoćni u Beogradu
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Strelci za Čukarički bili su Florijan Durmišaj u četvrtom i Uroš Miladinović u 26. i 33. minutu.
Čukarički je treći sa šest bodova, a Radnički 1923 je na 13. mestu bez osvojenog boda.
U narednom kolu, Čukarički će u Lučanima gostovati Mladosti, dok će Radnički 1923 u Kragujevcu dočekati Zemun.
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