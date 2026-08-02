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Crvena zvezda u utorak, 4. avgusta, nastavlja svoj evropski put protiv Hapoela iz Ber Ševe, a prema najnovijim informacijama, meč u Mađarskoj odigraće se bez ikakvih nepredviđenih izmena.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Mnoge je zabrinula vest o vanrednoj situaciji u Mađarskoj i merama štednje struje usled rekordno niskog vodostaja Dunava, što je otvorilo pitanje pomeranja satnice sa 19.30 na 17.30. Ipak, ove restrikcije važe samo za mečeve domaćeg prvenstva. Zvanične promene termina nema ni za, Ferencvaroš, koji dan kasnije igra od 20.15.

Šanse da utakmica počne u ranijem terminu svedene su na minimum, pa izabranici Dejana Stankovića nastavljaju pripreme u potpuno redovnom režimu. Nakon nedeljne konferencije za štampu i ponedeljnog treninga na Marakani, crveno-beli kreću put Mađarske spremni za prvu bitku 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Podsetimo, Mađarska je uvela mere štednje, a Fudbalski savez ove zemlje obavestio je javnost saopštenjem kako će svi mečevi tamošnje lige morati da se odigraju bez paljenja reflektora.

- Na osnovu odluke Fudbalskog saveza, počev od subote 1. avgusta 2026. godine, na neodređeno vreme, sve prvenstvene utakmice prve, druge i treće lige počeće u terminima koji značajno smanjuju potrošnju energije, uz poseban fokus na izbegavanje korišćenja reflektora. Najkasniji termin u kojem utakmica može da počne bez upotrebe veštačkog osvetljenja je 17.30 časova. U trenutnoj situaciji svi akteri u društvu moraju da preuzmu odgovornost za smanjenje potrošnje energije - stajalo je u saopštenju.

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