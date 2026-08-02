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Veliki planovi, veliki transfer, a onda – šok!

Bajer Leverkuzen dobio je veliki udarac pred početak nove sezone. Mladi vezista Kenet Ajhorn, kojeg su mnogi već videli kao jedno od najvećih otkrovenja nemačkog fudbala, morao je da se povuče iz trenažnog procesa zbog zdravstvenih komplikacija.

Ajhorn je u Leverkuzen stigao kao jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, a koliko je njegov potencijal ogroman pokazuje i ono što je uradio još kao tinejdžer. Sa samo 16 godina debitovao je za prvi tim Herte iz Berlina, a već u svojoj prvoj seniorskoj sezoni upisao je čak 19 nastupa za berlinski klub!

Njegove igre oduševile su fudbalsku javnost u Nemačkoj, pa je vrlo brzo postao jedan od najpraćenijih mladih igrača Bundes lige. Zbog njegovog talenta i zrelosti uprkos veoma mladim godinama, za njega su se interesovali brojni evropski klubovi, ali je Bajer Leverkuzen uspeo da ga dovede i u njemu vidi budućeg nosioca igre.

A onda je stigao veliki udarac...

Prema informacijama iz Nemačke, talentovani fudbaler prvo je pretrpeo težak gastrointestinalni problem, posle kojeg je došlo do velikog gubitka telesne mase. Za samo nekoliko dana izgubio je čak pet kilograma, što je kod lekarskog tima izazvalo dodatnu zabrinutost.

Detaljni pregledi doneli su odgovor koji niko u Leverkuzenu nije želeo da čuje - kod Ajhorna je utvrđen poremećaj metabolizma koji zahteva specijalizovanu terapiju i potpunu posvećenost oporavku.

Iz Bajera su odmah poslali poruku podrške mladom fudbaleru.

"Najvažnije je da smo preduzeli prave mere za njegov oporavak i da dobije potrebno vreme i mir za lečenje", poručio je sportski direktor kluba Simon Rolfes.

A situacija je posebno teška ako se zna koliko su očekivanja bila velika. Bajer je verovao da je doveo buduću zvezdu nemačkog fudbala. Sada je, međutim, fudbal morao da bude stavljen u drugi plan.

Prvi cilj više nisu golovi, asistencije i trofeji, već da se Ajhorn potpuno oporavi i vrati na teren spreman za ono što mu mnogi predviđaju - veliku karijeru.