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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak, 4. avgusta, od 19.30, igraju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Ber Ševe.

Meč je na programu u Mađarskoj, a pred ovaj susret novinarima se obratio šef stručnog štaba Crvene zvezde, Dejan Stanković.

1/14 Vidi galeriju Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Starsport, Kurir Sport

U uvodu, Dejan Stanković je otkrio šta očekuje od meča.

- Jedna zahtevna utakmica, protiv dobrog protivnika, koji želi da se nadigrava. Treba nam fokus, koncentracija i vera da možemo da idemo dalje. To je ono što sam ja shvatio tokom ovih par dana analize Ber Ševe.

Stanković se potom osvrnuo na Hapoel i odgovorio je na pitanje da li će tom timu faliti Kings Kangva koji je napustio klub.

- To moramo njih da pitamo. Bio je MVP, moraju oni da vide kako će bez njega. Hapoel želi da bude dominantan, a želimo i mi da nametnemo igru. Neće odustajati, nekada i rizikuju previše za moj ukus, za nokaut fazu. Spremamo se za sve njihove opcije. Nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri. Pokušaćemo da im oduzmemo najjače oružje, tranziciju.

Zatim je govorio i o svojim igračima.

- Neće biti lako, to je sigurno. Dosta pričamo koliko je jak protivnik, a voleo bih da se vidimo koliko smo mi jaki, brzi, nezgodni, tehnički potkovani. Jeste protivnik bio slab protivnik iz Severne Irske, ali odnos me je oduševio. Želim tu ozbiljnost, iskru u očima. I kad patimo, da to radimo zajedno, pa izađemo kao pobednici.

Osvrnuo se i na plan puta.

- Sutra letimo za Grac, spavaćemo u Austriji, nekih 40 kilometara od stadiona. Nadam se da se neće ništa menjati što se tiče vremena utakmice i vanrednog stanja. Posle toga se odmah vraćamo za Beograd.

Kadrovska situacija je odlična.

- Svi su zdravi, biću na slatkim mukama. Dosta nam je značilo odlaganje, vidimo kakve su temperature, do Surdulice bi bio dugačak put i veštački teren. Imamo taj džoker da možemo da odložimo utakmicu, siguran sam da smo uradili pravu stvar.

Za kraj, pohvalio je i navijače Zvezde.

- To pominjemo od starta, navijači su došli i u Severnu Irsku. Očekujem da ćemo igrati dve utakmice kao kod kuće, siguran sam da će doći u velikom broju, a onda još većem broju na revanš - zaključio je Stanković.

Konferenciju možete pogledati u sledećem snimku.

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