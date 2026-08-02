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Samo 13 dana nakon finala Svetskog prvenstva, Lionel Mesi vratio se klupskom fudbalu i ponovo obukao dres Intera iz Majamija. Argentinac je privukao ogromnu pažnju na meču protiv Kolambusa, koji je završen bez pobednika - 2:2.

Kapiten svetskih šampiona nije odmah krenuo od prvog minuta. Mesi je utakmicu počeo na klupi, ali je u 53. minutu dobio znak da je vreme za povratak. Kada je kročio na teren, stadion je eksplodirao.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

A samo nekoliko minuta bilo je dovoljno da pokaže da magija nije nestala.

U 56. minutu Mesi je imao prvu veliku priliku. Posle sjajne asistencije Luisa Suareza probio se u kazneni prostor i levicom pokušao da postigne spektakularan pogodak, ali je lopta završila tik pored stative.

Prvo poluvreme pripalo je upravo Suarezu. Urugvajski veteran doveo je Majami u vođstvo fantastičnim udarcem sa distance, a pred odlazak na odmor učestvovao je i kod drugog gola domaćina, kada je asistirao Noi Alenu.

Ipak, Kolambus nije odustajao.

Gosti su iskoristili greške odbrane Intera i uspeli da se vrate u meč. Prvo je bivši vezista Mančester junajteda Kazemiro, koji je debitovao pred domaćom publikom, nesrećno postigao autogol, a konačnih 2:2 postavio je Brajs Mendez spektakularnim slobodnim udarcem u 84. minutu.

Ali dok je Mesi samo najavljivao povratak, druga legenda je odmah napravila šou.

Leva odmah pokazao klasu!

Poljski golgeter je na prvom meču pred domaćim navijačima za Čikago Fajer pokazao zašto je godinama jedan od najboljih napadača sveta. Sa dva pogotka doneo je svom timu pobedu protiv Šarlota rezultatom 2:1.

Robert Levandovski Foto: Martin Murillo / imago sportfotodienst / Profimedia

Gosti su šokirali domaćina i poveli u 18. minutu preko Pepa Biela, ali njihova radost trajala je svega dva minuta.

Na scenu je stupio Levandovski.

Posle asistencije Filipa Cinkernagela, iskusni napadač je maestralnim lažnjakom izbacio čuvara iz igre, a zatim hladnokrvno poslao loptu u mrežu za izjednačenje.

Nije se tu zaustavio.

U 68. minutu Robin Lod ga je pronašao sjajnim pasom iza leđa odbrane, a Levandovski je još jednom pokazao klasu – utrčao je pravovremeno i rutinski savladao golmana za potpuni preokret.

Bio je to njegov prvi veliki trenutak u novom dresu posle dolaska iz Barselone, a navijači Čikaga odmah su dobili potvrdu da su doveli golgetersku mašinu.