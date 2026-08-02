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Nekadašnji izdanak omladinske škole Partizana, Matija Popović (20), na sjajan način je otvorio novu sezonu u dresu moskovskog CSKA i najavio da bi ovo mogla biti godina njegove potpune afirmacije.

Podsećanja radi, talentovani ofanzivni vezista svojevremeno je podigao veliku prašinu odlukom da ne potpiše profesionalni ugovor sa crno-belima, nakon čega se preselio u Napoli. Epizoda u Italiji, uključujući i pozajmicu u Monci, nije mu donela očekivanu minutažu, pa se tokom prošlog leta glasno govorilo o potencijalnom povratku u Humsku.

Do povratka ipak nije došlo - Popović je izabrao Moskvu i zadužio opremu CSKA.

Nakon korektne debitantske godine, mladi reprezentativac Srbije u novoj sezoni deluje daleko konkretnije i zrelije. U uvodna dva kola ruske Premijer lige zabeležio je vrhunski učinak - asistenciju i pogodak.

1/4 Vidi galeriju Matija Popović u dresu CSKA Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

1. kolo: Asistencija Eduardu Andersonu u duelu protiv Baltike.

2. kolo: Majstorski pogodak sa oko 20 metara u 32. minutu protiv Krile Sovjetov.

Ipak, njegov projektil protiv tima iz Samare nije bio dovoljan za sva tri boda "armejaca". Gosti su preko Vitjugova u 63. minutu stigli do izjednačenja (1:1), a interesantno je da je asistenciju za taj gol upisao još jedan srpski internacionalac - bivši igrač TSC-a, Mihajlo Banjac.

Uprkos remiju svog tima, Popović je prikazanim uvodnim igrama poslao jasnu poruku: ako se po jutru dan poznaje, pred njim je sezona u kojoj će konačno opravdati ogromna očekivanja. Ruski mediji oduševljeni su Popovićem, a na njemu je da nastavi kako je i počeo.

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