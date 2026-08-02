ĐAK PARTIZANOVE ŠKOLE BLISTA U DRESU RUSKOG VELIKANA! Matija Popović sve oduševio na startu sezone!
Nekadašnji izdanak omladinske škole Partizana, Matija Popović (20), na sjajan način je otvorio novu sezonu u dresu moskovskog CSKA i najavio da bi ovo mogla biti godina njegove potpune afirmacije.
Podsećanja radi, talentovani ofanzivni vezista svojevremeno je podigao veliku prašinu odlukom da ne potpiše profesionalni ugovor sa crno-belima, nakon čega se preselio u Napoli. Epizoda u Italiji, uključujući i pozajmicu u Monci, nije mu donela očekivanu minutažu, pa se tokom prošlog leta glasno govorilo o potencijalnom povratku u Humsku.
Do povratka ipak nije došlo - Popović je izabrao Moskvu i zadužio opremu CSKA.
Nakon korektne debitantske godine, mladi reprezentativac Srbije u novoj sezoni deluje daleko konkretnije i zrelije. U uvodna dva kola ruske Premijer lige zabeležio je vrhunski učinak - asistenciju i pogodak.
1. kolo: Asistencija Eduardu Andersonu u duelu protiv Baltike.
2. kolo: Majstorski pogodak sa oko 20 metara u 32. minutu protiv Krile Sovjetov.
Ipak, njegov projektil protiv tima iz Samare nije bio dovoljan za sva tri boda "armejaca". Gosti su preko Vitjugova u 63. minutu stigli do izjednačenja (1:1), a interesantno je da je asistenciju za taj gol upisao još jedan srpski internacionalac - bivši igrač TSC-a, Mihajlo Banjac.
Uprkos remiju svog tima, Popović je prikazanim uvodnim igrama poslao jasnu poruku: ako se po jutru dan poznaje, pred njim je sezona u kojoj će konačno opravdati ogromna očekivanja. Ruski mediji oduševljeni su Popovićem, a na njemu je da nastavi kako je i počeo.
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