JUVENTUS U TOTALNOJ REKONSTRUKCIJI TIMA: Stiže zamena za Vlahovića, ali i novi golman!
Nakon odlaska Dušana Vlahovića sa kojim nije postignut dogovor o nastavku saradnje, bilo je jasno da će prioritet Juventusa u letnjem prelaznom roku biti dovođenje novog napadača. Taj posao je sada pred samim ozvaničenjem.
Doduše, nije u pitanju potpuno "novo" lice, što bi za Staru damu moglo da bude još i bolje u pogledu brže adaptacije. Prema informacijama brojnih italijanskih medija, Juventus je postigao konačan dogovor sa Pari Sen Žermenom oko transfera francuskog napadača Randala Kolo Muanija.
Podsećanja radi, on je već nosio dres Torineza kao pozajmljeni igrač u prvoj polovini 2025. godine, dok je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u engleskom Totenhemu.
Detalji transfera: PSŽ dobija do 50 miliona evra
Čelnici Juventusa pokušali su i ovog leta da izdejstvuju novu pozajmicu, ali je šampion Francuske insistirao isključivo na prodaji. Na kraju, klubovi su se našli na sledećim uslovima:
Fiksno obeštećenje: 38 miliona evra
Bonusi: Do 12 miliona evra (kroz lakše i teže ostvarive klauzule)
Ugovor: Vernost na pet godina
Plata: 5 miliona evra godišnje
Kolo Muani tokom jutra stiže u Torino na lekarske preglede. Ukoliko se sve administrativne formalnosti završe na vreme, on bi već večeras mogao da se priključi ekipi koja putuje na letnju turneju u Hong Kong.
Stigao i Alajbegović, traži se nova "jedinica"
U avionu za Hong Kong naći će se i mladi Kerim Alajbegović, koji je sinoć doputovao u Torino i uspešno prošao medicinske testove. Za njegov transfer iz Bajer Leverkuzena, Juventus je izdvojio 35 miliona evra.
Ipak, u taboru torinskog velikana ostaje otvoreno još jedno goruće pitanje – izbor novog prvog golmana.
Kako prenosi Sky Sport Italia, prva meta torinskih crno-belih je Giljermo Vikario iz Totenhema, a u opciji je i pozajmica. Kao alternativa pominje se i 23-godišnji reprezentativac Japana Zion Suzuki iz Parme. Međutim, za Suzukija je zainteresovan i PSŽ, pa bi Juve morao znatno dublje da zavuče ruku u džep - što u ovom trenutku ne deluje kao realan scenario.
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