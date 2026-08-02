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Nakon odlaska Dušana Vlahovića sa kojim nije postignut dogovor o nastavku saradnje, bilo je jasno da će prioritet Juventusa u letnjem prelaznom roku biti dovođenje novog napadača. Taj posao je sada pred samim ozvaničenjem.

Doduše, nije u pitanju potpuno "novo" lice, što bi za Staru damu moglo da bude još i bolje u pogledu brže adaptacije. Prema informacijama brojnih italijanskih medija, Juventus je postigao konačan dogovor sa Pari Sen Žermenom oko transfera francuskog napadača Randala Kolo Muanija.

1/3 Vidi galeriju Randal Kolo Muani Foto: MARTIN DALTON / Alamy / Profimedia, OLI SCARFF / AFP / Profimedia, Ian Walton/AP

Podsećanja radi, on je već nosio dres Torineza kao pozajmljeni igrač u prvoj polovini 2025. godine, dok je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u engleskom Totenhemu.

Detalji transfera: PSŽ dobija do 50 miliona evra

Čelnici Juventusa pokušali su i ovog leta da izdejstvuju novu pozajmicu, ali je šampion Francuske insistirao isključivo na prodaji. Na kraju, klubovi su se našli na sledećim uslovima:

Fiksno obeštećenje: 38 miliona evra

Bonusi: Do 12 miliona evra (kroz lakše i teže ostvarive klauzule)

Ugovor: Vernost na pet godina

Plata: 5 miliona evra godišnje

Kolo Muani tokom jutra stiže u Torino na lekarske preglede. Ukoliko se sve administrativne formalnosti završe na vreme, on bi već večeras mogao da se priključi ekipi koja putuje na letnju turneju u Hong Kong.

Stigao i Alajbegović, traži se nova "jedinica"

U avionu za Hong Kong naći će se i mladi Kerim Alajbegović, koji je sinoć doputovao u Torino i uspešno prošao medicinske testove. Za njegov transfer iz Bajer Leverkuzena, Juventus je izdvojio 35 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Kerim Alajbegović Foto: Chen Hsiang / Jiji Press Photo / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

Ipak, u taboru torinskog velikana ostaje otvoreno još jedno goruće pitanje – izbor novog prvog golmana.

Kako prenosi Sky Sport Italia, prva meta torinskih crno-belih je Giljermo Vikario iz Totenhema, a u opciji je i pozajmica. Kao alternativa pominje se i 23-godišnji reprezentativac Japana Zion Suzuki iz Parme. Međutim, za Suzukija je zainteresovan i PSŽ, pa bi Juve morao znatno dublje da zavuče ruku u džep - što u ovom trenutku ne deluje kao realan scenario.

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00:27 Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1