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Fudbalski klub Bornmut kompletirao je transfer portugalskog reprezentativca Antonija Silve iz Benfike. Prema navidima britanskog BBC-ja, dvadesetdvogodišnji defanzivac stiže u Premijer ligu u poslu vrednom ukupno 25,7 miliona funti.

Engleski tim će lisabonskom velikanu odmah uplatiti 21,4 miliona funti na ime fiksnog obeštećenja, dok bi preostalih 4,3 miliona Benfika mogla da prihoduje kroz unapred definisane bonuse.

Silva je stavio potpis na ugovor neposredno nakon što je sa Benfikom završio obaveze u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv švajcarskog Sent Galena.

1/4 Vidi galeriju Antonio SilvaAntonio Silva Foto: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia, Nexpher Images, Nexpher Images Limited / Alamy / Profimedia, Walid Ibrahim/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Silva: "Ovo je veliko zadovoljstvo, jedva čekam početak"

Mladi štoper ne krije oduševljenje što karijeru nastavlja u najjačoj ligi sveta:

"Izuzetno sam srećan što sam stigao ovde. Velika je čast i zadovoljstvo nositi dres Bornmuta i dobiti priliku u Premijer ligi. Jedva čekam da izađem na teren sa novim saigračima. Moj cilj je uvek pobeda i daću sve od sebe za ovaj klub i njegove navijače", poručio je Silva u prvoj izjavi za zvanični sajt kluba.

Iskustvo uprkos mladim godinama

Iako ima tek 22 godine, Silva iza sebe ima bogato evropsko i reprezentativno iskustvo. Standardni prvotimac Benfike postao je još 2022. godine, sakupivši značajan broj nastupa u Ligi šampiona, Ligi Evrope i na Svetskom klupskom prvenstvu.

Za seniorsku reprezentaciju Portugala već je zabeležio 20 mečeva, a bio je i deo nacionalnog tima na Mundijalu u Kataru 2022, kao i na nedavnom Evropskom prvenstvu 2024. godine.

Predsednik fudbalskih operacija Bornmuta, Tijago Pinto, naglasio je da je klub duže vreme pratio portugalskog defanzivca:

"Antonio je igrač kojeg izuzetno cenimo već duži period. Iako je veoma mlad, izgrađen je fudbaler sa ogromnim iskustvom na najvišem nivou. Poseduje prirodnu zrelost, liderske osobine i nepokolebljiv pobednički mentalitet", istakao je Pinto.

Silva je tako postao drugo zvanično pojačanje Bornmuta u ovom prelaznom roku, pošto je prethodno u klub stigao i napadač Alvaro Rodriges iz španskog Elčea.

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