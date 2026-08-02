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Pep Gvardiola je otišao, stiglo je novo ime, a sada je prvi veliki signal iz svlačionice Mančester sitija!

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nema dilemu – novi trener "građana" Enco Mareska pravi je izbor za klupu šampiona Engleske.

Italijanski stručnjak preuzeo je giganta sa "Etihada" nakon što je Pep Gvardiola završio svoju eru u klubu, a već na prvom meču pokazao je da će morati da se uhvati u koštac sa ogromnim pritiskom.

Mareska je debitovao u prijateljskom susretu protiv Intera u Hongkongu, gde je Siti odigrao 1:1, a italijanski klub slavio posle penala rezultatom 3:1.

Ipak, rezultat nije bio u prvom planu – sve oči bile su uprte u novog čoveka koji je nasledio jednog od najvećih trenera u istoriji fudbala.

Gvardiol veruje da Siti nije pogrešio.

"Mareska je s razlogom izabran za trenera. Ima kvalitet i nove ideje. Mislim da je savršen izbor, ali potrebno je vreme. Nije lako promeniti trenera posle toliko godina", poručio je hrvatski defanzivac.

1/9 Vidi galeriju Najskuplji hrvatski fudbaler - Joško Gvardiol Foto: John Walton, PA Images / Alamy /Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst /Profimedia, Paul Terry / Zuma Press / Profimedia

On je dodao da je zadatak igrača da pomognu novom treneru i što pre prihvate njegove zamisli.

"Naš posao je da mu pomognemo koliko možemo, da ga slušamo i da se što brže prilagodimo", rekao je Gvardiol.

Poseban razgovor Mareska je već imao i sa hrvatskim reprezentativcem. Jedna od tema bila je i Gvardiolova povreda, ali i njegova uloga u timu koju je imao tokom mandata Pepa Gvardiole.

Sada sledi najveći izazov – dokazati da život posle Pepa može da bude uspešan.

Mančester siti novu sezonu Premijer lige otvara 23. avgusta protiv Bornmuta, a tada će svi prvi put videti kako izgleda novi Siti pod komandnom palicom Enca Mareske.