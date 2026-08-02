PEP JE OTIŠAO, A SVLAČIONICA PROGOVORILA! Hrvat oduševljen novim trenerom Sitija!
Pep Gvardiola je otišao, stiglo je novo ime, a sada je prvi veliki signal iz svlačionice Mančester sitija!
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nema dilemu – novi trener "građana" Enco Mareska pravi je izbor za klupu šampiona Engleske.
Italijanski stručnjak preuzeo je giganta sa "Etihada" nakon što je Pep Gvardiola završio svoju eru u klubu, a već na prvom meču pokazao je da će morati da se uhvati u koštac sa ogromnim pritiskom.
Mareska je debitovao u prijateljskom susretu protiv Intera u Hongkongu, gde je Siti odigrao 1:1, a italijanski klub slavio posle penala rezultatom 3:1.
Ipak, rezultat nije bio u prvom planu – sve oči bile su uprte u novog čoveka koji je nasledio jednog od najvećih trenera u istoriji fudbala.
Gvardiol veruje da Siti nije pogrešio.
"Mareska je s razlogom izabran za trenera. Ima kvalitet i nove ideje. Mislim da je savršen izbor, ali potrebno je vreme. Nije lako promeniti trenera posle toliko godina", poručio je hrvatski defanzivac.
On je dodao da je zadatak igrača da pomognu novom treneru i što pre prihvate njegove zamisli.
"Naš posao je da mu pomognemo koliko možemo, da ga slušamo i da se što brže prilagodimo", rekao je Gvardiol.
Poseban razgovor Mareska je već imao i sa hrvatskim reprezentativcem. Jedna od tema bila je i Gvardiolova povreda, ali i njegova uloga u timu koju je imao tokom mandata Pepa Gvardiole.
Sada sledi najveći izazov – dokazati da život posle Pepa može da bude uspešan.
Mančester siti novu sezonu Premijer lige otvara 23. avgusta protiv Bornmuta, a tada će svi prvi put videti kako izgleda novi Siti pod komandnom palicom Enca Mareske.