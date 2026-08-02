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Dok su najveći evropski klubovi stajali u redu da ga dovedu, on je doneo odluku koja je šokirala čitav fudbalski svet.

Argentinski golman Karlos Roa bio je jedan od junaka Mundijala 1998. godine u Francuskoj. Upravo je on odbranio penal Dejvidu Batiju i odveo Argentinu preko Engleske u četvrtfinale Svetskog prvenstva, postavši nacionalni heroj. Posle briljantnih partija u dresu Majorke i reprezentacije, mnogi su ga videli u dresovima najvećih evropskih velikana.

Ali, umesto transfera karijere, usledio je potez koji niko nije mogao da predvidi.

Napustio fudbal zbog vere

Na leto 1999. godine, kada je bio na vrhuncu karijere i tek osvojio prestižni trofej Zamora za najboljeg golmana španske lige, Roa je saopštio da završava karijeru. Razlog nije bila povreda, niti unosna ponuda iz inostranstva, već njegova duboka religiozna uverenja. Kao pripadnik Adventističke crkve sedmog dana, verovao je da se približava kraj sveta i odlučio je da ostatak vremena provede sa porodicom, daleko od fudbala.

Preselio se u zabačeno planinsko područje u Argentini, odrekao se gotovo svih stvari koje je posedovao i posvetio se molitvi, poljoprivredi i verskom životu. Čak je, prema pisanju stranih medija, obavljao ulogu svojevrsnog verskog vođe u krugu porodice dok su čekali ono za šta su verovali da će biti apokalipsa.

Smak sveta nije došao, ali povratak nije bio isti

Kada se ispostavilo da se predviđanja nisu obistinila, Roa se posle manje od godinu dana vratio u Majorku.

Međutim, više nije bio isti golman. Osim duge pauze, imao je još jedan problem – zbog svoje vere odbijao je da igra utakmice pre zalaska sunca subotom, što je ozbiljno otežalo njegov status u klubu, posebno kada je Majorka igrala Ligu šampiona i često nastupala vikendom. Vremenom je izgubio mesto među stativama.

1/4 Vidi galeriju Legendarni argentinski golman - Karlos Roa Foto: DANNY GOMEZ / AFP / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbio i Arsenal

Njegova neobična životna priča nije zaustavila interesovanje velikih klubova. Arsenal je 2002. godine ozbiljno razmatrao njegov dolazak, ali se i tada postavljalo pitanje kako bi rešio problem igranja subotom zbog verskih uverenja.

Kasnije je karijeru nastavio u Albaseteu, gde ga je zadesio novi težak udarac – dijagnostikovan mu je rak testisa. Posle operacije i lečenja uspeo je da pobedi bolest, vratio se fudbalu i karijeru završio u domovini, u dresu Olimpoa.

Godinama kasnije priznao je da možda fudbalski nije doneo najbolju odluku, ali da zbog nje nikada nije zažalio.

"Pauza mi je prijala. Vratio sam se opušteniji, srećniji i spreman da ponovo igram fudbal", rekao je Roa u jednom od retkih intervjua.

Za mnoge će zauvek ostati golman koji je srušio Englesku na Mundijalu, ali i čovek koji je usred slave napustio fudbal jer je verovao da dolazi kraj sveta.