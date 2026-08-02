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Fudbalska planeta svedoči dramatičnom zapletu u Cirihu, a u centru pažnje je prvi čovek FIFA - Đani Infantino. Čovek koji je 2016. godine preuzeo kormilo FIFA kao umereni reformator u jeku afere sa Sepom Blaterom, danas se suočava sa potencijalno najtežim udarcem u svojoj karijeri. Prema pisanju britanskog Times-a, otpor prema Đaniju Infantinu stigao je do tačke sa koje nema povratka.

Tajni plan od 30 miliona dolara i "prodaja Mundijala"

Okidač za opštu pobunu unutar i oko FIFA bila su procurila saznanja o Infantinovim tajnim poslovnim poduhvatima. Kako navode insajderi, predsednik FIFA planirao je da proda vlasničke udele u takmičarskim pravima Svetskog prvenstva privatnim investicionim fondovima.

Kroz taj projekat, Infantino je sebi namenio godišnju platu od čak 30 miliona dolara, uz izdašne prateće bonuse.

Kada je plan provaljen, usledila je brza reakcija. Najuticajnije konfederacije i vodeći komercijalni partneri FIFA stvorili su zajednički front, zahtevajući njegov momentalni odlazak.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Egosentrični potezi prelili čašu

Gubitak podrške nije se dogodio preko noći. Poslednje izdanje Mundijala ogolilo je brojne probleme u vođenju organizacije:

Paprene cene ulaznica koje su običnim navijačima postale nepristupačne.

Političke interferencije i preveliko uplitanje svetskih moćnika.

Sponzorisane pauze za osveženje koje su narušile ritam igre.

Prisvajanje trofeja, gde se predsednik FIFA na terenu ponašao kao da je pehar njegova lična svojina.

Kao vrhunac megalomanije navodi se i samoinicijativno ustanovljavanje "Nagrade za mir", čime je Infantino, po oceni mnogih, definitivno pobegao od uloge fudbalskog administratora u vode političkog samoisticanja.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Oštre kritike iznutra: Kolina i Lamur prekinuli ćutanje

Oštre poruke stižu od nekada najcenjenijih arbitara i operativaca unutar same kuće fudbala.

"Da imam priliku da sednem sa Đanijem, moj savet bi bio jednostavan: Slušaj pre nego što bude prekasno! Liderstvo se ne sastoji u očuvanju vlasti po svaku cenu, već u zarađivanju i očuvanju poverenja. Onog trenutka kada ljudi počnu više da preispituju tvoj integritet nego tvoje odluke, ulaziš na opasan teren. Kancelarija predsednika FIFA pripada fudbalu, a ne pojedincu.", rekao je legendarni Pjerluiđi Kolina, predsednik Sudijske komisije FIFA.

1/4 Vidi galeriju Legendrni fudbalski sudija - Pjerluiđi Kolina Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, Amy Elle/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Amy Elle / Zuma Press / Profimedia

Slične tonove emituje i operativni menadžment organizacije u Cirihu. Kevin Lamur, operativni direktor FIFA, otvoreno je podigao glas u ime zaposlenih:

"Naša misija, misija stotina posvećenih radnika FIFA, jeste da služimo fudbalu. Ne da služimo ličnim interesima osobe koja veruje da utelovljuje FIFA, dok bi u stvarnosti morala biti u njenoj službi."

U celoj situaciji mnogima upada u oči i tajnovita tišina Arsena Vengera, šefa globalnog razvoja fudbala, od koga se očekivalo da jasnije stane u zaštitu integriteta igre.

Trka za naslednika i Infantinov opasan rezervni plan

Izbori za predsednika FIFA zakazani su za 18. mart u Rabatu, a rok za prijavu kandidatura istekne 18. novembra. Mnogi članovi saveza insistiraju da Švajcarac ne sme dočekati taj rok na funkciji.

Ako dođe do trenutne smene, kao najozbiljniji prelazni upravnik spominje se generalni sekretar Matijas Grafstrom. Ovaj 45-godišnji Šveđanin važi za operativca bez velikog ega, usmerenog na timski rad i stabilizaciju.

Ukoliko Infantino ipak uspe da preživi trenutni pritisak, navodi se da sprema radikalan populistički potez za kupovinu glasova 211 članica:

Podelu finansijskih sredstava iz bogatih klupskih rezervi malim savezima.

Proširenje Mundijala na 64 reprezentacije već za 2030. godinu.

S obzirom na to da 127 članica FIFA nikada nije nastupilo na Svetskom prvenstvu, takva ponuda mogla bi da obezbedi ključnu podršku za novi mandat. Upravo zato, ključni akteri svetskog fudbala smatraju da je reakcija neophodna - odmah.

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