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Srce je presudilo - hrvatski defanzivac Mile Škorić napravio je potez o kom se priča u regionalnom fudbalu. Nakon bogate profesionalne karijere, 35-godišnji štoper odlučio je da se vrati u Slogu iz Donjih Mikanovaca, klub u kom je načinio svoje prve fudbalske korake.

Reč je o timu koji se takmiči u sedmom rangu hrvatskog fudbala, pa je izvesno da će iskusni defanzivac upravo u svom matičnom okruženju staviti tačku na igračku karijeru. Te vesti potvrdio je i klub na svom Fejsbuk profilu.

Mile Škorić Foto: RINGO CHIU / AFP / Profimedia, KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia, Damir SENCAR / AFP / Profimedia

- U ime Fudbalskog saveza Vukovarsko-sremske okruga, upućujemo srdačnu dobrodošlicu Mili Škoriću povodom njegovog dolaska u FK Slogu Novi Mikanovci.

Povratak bivšeg hrvatskog reprezentativca i dugogodišnjeg kapitena FK Osijek u klub u kom je napravio prve fudbalske korake velika je čast za FK Slogu, ali i za celokupni fudbal Vukovarsko-sremskog okruga.

Verujemo da će njegovo bogato iskustvo, profesionalnost i sportski autoritet biti veliki podsticaj mladim igračima i dodatno doprineti kvalitetu i popularizaciji našeg lokalnog fudbala.

Mile, želimo ti mnogo zdravlja, uspeha i lepih trenutaka u dresu matičnog kluba.

Dobro došao kući - stoji u saopštenju.

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Foto: Facebook / Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemski

Automobilom do Poljuda - da "džepira" Ronalda

Škorić je tokom karijere upisao sedam nastupa za reprezentaciju Hrvatske, a navijači posebno pamte nesvakidašnju epizodu iz 2020. godine i okršaj sa Portugalom na splitskom "Poljudu".

Usled velikih problema sa povredama u timu, selektor Zlatko Dalić uputio mu je naknadni poziv svega dva dana pre utakmice. Škorić nije časio časa - seo je u svoj automobil i vozio šest sati od Osijeka do Splita kako bi zadužio opremu i izašao na crtu Kristijanu Ronaldu.

Uprkos porazu Hrvatske od 3:2, Škorić je odradio vrhunski posao i uspeo da u potpunosti neutrališe jednu od najvećih zvezda svetskog fudbala.

Pored reprezentativnih uspeha, Škorić je ostavio dubok trag u klupskom fudbalu - za Osijek je odigrao blizu 300 prvenstvenih utakmica i godinama nosio kapitensku traku, dok je u protekloj sezoni branio boje Rijeke. Sada je krug zatvoren tamo gde je sve i počelo.

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Simi i Luka Modrić  Izvor: tiktok/@tiktokbalkans