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Predstojeći dvomeč 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Partizana naveo je upravu Tobola na brzu reakciju. Kazahstanski klub zvanično je promovisao novo pojačanje u napadu - reč je o iskusnom beloruskom reprezentativcu Vitaliju Lisakoviču.

Lisakovič u Kostanaj stiže iz Torpeda iz Žodina, a iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru. Ljubiteljima fudbala na ovim prostorima poznat je po tome što je jedan period proveo u zagrebačkom Dinamu (gde se nije izborio za veću minutažu), ali je ozbiljan trag ostavio u Rusiji nastupajući za moskovsku Lokomotivu i Rubin iz Kazanja. Značajne role imao je i u slovenačkom Celju, dok je za nacionalni tim Belorusije upisao 28 nastupa i sedam pogodaka.

1/4 Vidi galeriju Vitalij Lisakovič Foto: Mikhail Golenkov / Sputnik / Profimedia, Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia, Maksim Bogodvid / Sputnik / Profimedia

Reakcija na efikasnost i priprema za Humsku

Dolazak Belorusa direktan je odgovor šefa struke Miroslava Romaščenka na uočene slabosti. Nakon dramatičnog prolaska protiv litvanskog Panevežisa, koji je rešen tek posle penal-serije, Romaščenko je javno skrenuo pažnju na nedostatak mirnoće i realizacije u završnici.

Upravo bi Lisakovič trebalo da donese neophodnu rutinu pred protivničkim golom. Iako je Tobol u međuvremenu odradio i prvenstvenu obavezu protiv Ordabasija, malo je verovatno da će novo pojačanje odmah poneti teret startera. Ipak, gotovo je sigurno da će se naći u protokolu i čekati svoju šansu sa klupe već u prvom duelu u Beogradu.

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