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Fudbaleri Vojvodine u ponedeljak od 19 časova dočekuju Mačva na stadionu "Karađorđe" u meču 3. kola Super lige Srbije.

Biće ovo debi Marka Savića u srpskom prvenstvu na klupi "stare dame".

Duel sa Šapčanima je izuzetno bitan, ali to važi i za svaki drugi meč kada je u pitanju klub veličine Vojvodine.

- Za Vojvodinu je svaka utakmica jako bitna i tu neće biti razlike između ovog i bilo kojeg narednog meča. Ova utakmica jeste specifična, jer praktično nismo imali nijedan trening od kako sam došao u klub. Nemamo vremena za rad zbog ritma mečeva u kojem se nalazimo, ali mi smo Vojvodina i te stvari sa kojima se suočavamo nikoga ne zanimaju. Cilj na utakmici sa Mačvom je jasan, da odigramo dobro i pobedimo - počeo je priču Marko Savić.

1/3 Vidi galeriju Marko Savić na promociji u FK Vojvodina Foto: FK Vojvodina

Mačva je sezonu počela mečevima protiv Crvene zvezde i Partizana. Izgubili su, ali su na domaćem terenu protiv Partizana ostavili jako dobar utisak.

- Imaju jako izražen timski duh, dobro vođena ekipa, jedan nezgodan rival. Protiv Partizana su do crvenog kartoni bili “50-50” i to govori da se radi o dobroj ekipi.

Kadrovsko stanje u timu je dobro, van stroja je samo jedan igrač, a dobra vest je povratak Veličkovića.

- Siniša Tanjga je povređen, a Marko Veličković se polako vraća posle povrede. Odradio je prvi trening sa ekipom - zaključio je šef struke Vojvodine.

Vojvodina posle dva kola u domaćem prvenstvu ima polovičan skor - jednu pobedu i jedan poraz.

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