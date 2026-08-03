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Iako je Mančester siti u prijateljskom odmeravanju snaga u Hongkongu poražen od Intera nakon penala, u taboru "građana" imaju mnogo razloga za zadovoljstvo. Glavna tema nakon meča bio je mladi Rajan Mekaidu, koji je u drugom poluvremenu zamenio strelca jedinog gola za engleski tim, Divina Mubamu, i potpuno promenio ritam utakmice.

Mladi 18-godišnjak bio je ubedljivo najopasniji pojedinac Sitija u nastavku - uzdrmao je okvir gola pogodivši stativu, a još jedan njegov silovit udarac završio je zamalo pored gola.

1/4 Vidi galeriju Rajan Mekaidu Foto: May JAMES / AFP / Profimedia, DJ Clark / Alamy / Profimedia

Njegova izdanja nisu promakla ni šefu stručnog štaba, Encu Mareski, koji nije štedeo reči hvale na račun talentovanog krilnog napadača.

"Od prvog dana razgovaramo o Rajanu. On je upravo onakav tip krila kakvog volim - izuzetno je agresivan u situacijama 'jedan na jedan', konstantno traži višak i donosi zrele odluke na terenu. Ipak, moramo biti oprezni, mlad je i pred njim je proces pravilnog razvoja," istakao je Mareska za BBC.

Na pitanje da li će Mekaidu ostati uz prvi tim za kup takmičenja ili ga očekuje odlazak na kaljenje kroz pozajmicu, italijanski stručnjak poručuje da nema žurbe.

"Naš plan je da tokom pripremnog perioda skeniramo sve mlade igrače i tek onda presečemo. Pripreme traju tek desetak dana. Rajan radi sjajan posao i samo treba da nastavi u ovom ritmu. Kod mene su stvari jasne - ako je igrač dovoljno dobar, godine uopšte nisu prepreka."

Podsećanja radi, Mekaidu je u akademiju Sitija stigao pre dve godine iz Čelsija. Prve minute u seniorskom fudbalu upisao je još kod Pepa Gvardiole, kada je šansu iskoristio na najbolji mogući način i postigao pogodak u pobedi protiv Eksetera u FA kupu.

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