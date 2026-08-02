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Romelu Lukaku se nalazi pred novim prekretnicom u karijeri. Snažni belgijski golgeter mogao bi uskoro da napusti redove Napolija, a kao njegov naredni klub sve glasnije se spominje američki Atlanta junajted, javljaju italijanski mediji.

Lukaku ulazi u poslednju godinu ugovora sa šampionom Italije, gde je stigao leta 2024. godine iz Čelsija. Iako je bio jedan od ključnih aduta u osvajanju "skudeta" u sezoni 2024/25, učestale povrede su ga u protekloj takmičarskoj godini odvojile od terena, pa je zabeležio svega pet nastupa u Seriji A.

1/5 Vidi galeriju Romelu Lukaku Foto: SERENA CAMPANINI/ANSA, FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Nova era u Napulju i promena uloge

Znatno slabijoj minutaži doprinele su i kadrovske promene pod Vezuvom. Dolaskom Maksa Alegrija na klupu Napolija, ali i paklenom konkurencijom u napadu na čelu sa Rasmusom Hojlundom, reprezentativac Belgije pao je u drugi plan.

Kako prenosi dobro obavešteni belgijski novinar Saša Tavolijeri, rukovodstvo Atlante ozbiljno je zagrizlo za najboljeg strelca u istoriji reprezentacije Belgije. Kontakti su navodno već uspostavljeni, a i sam Lukaku otvoren je za opciju da spakuje kofere i oprobati se preko okeana.

Finansije glavni kamen spoticanja

Čitav posao je još uvek u početnoj fazi, a ključnu ulogu odigraće finansijski detalji - Napoli je spreman da pusti 33-godišnjeg napadača za obeštećenje od oko 10 miliona evra.

Glavna prepreka za Amerikance mogla bi da bude Lukakuova plata, budući da njegova godišnja bruto zarada iznosi oko 8 miliona evra.

Ostaje da se vidi da li će MLS ligaš uspeti da podmiri visoke finansijske zahteve snažnog centarfora i zaključi jedan od najzvučnijih transfera ovog leta.

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