DETE PARTIZANA IDE NA NOVU POZAJMICU: Evo gde će sledeće sezone igrati Mihajlo Ilić
Mladi srpski defanzivac Mihajlo Ilić (23) nastavlja svoju karijeru na Apeninima. Kako prenosi Mozzart Sport, dosadašnji štoper Bolonje narednu takmičarsku godinu provešće na pozajmici u redovima italijanskog drugoligaša Ćezene.
Iako još uvek čeka na zvanični debi u dresu Bolonje, klub sa "Renato Dal'Are" jasno je stavio do znanja da ozbiljno računa na njega u budućnosti. Ujedno sa odlukom o pozajmici, čelnici kluba potpisali su sa Ilićem novi ugovor koji ga vezuje za Bolonju sve do leta 2030. godine (prethodni je važio do 2028).
Razvojni put i traženje minutaže
Ilić je u Italiju stigao u januaru 2024. godine iz beogradskog Partizana u transferu vrednom 4,8 miliona evra. Radi sakupljanja neophodnog iskustva i minutaže, prvo se vratio među crno-bele na pozajmicu, a potom je prošlu sezonu proveo u belgijskom Anderlehtu, gde je zabeležio 13 nastupa.
Procena sportskog sektora Bolonje jeste da je odlazak u Seriju B trenutno najbolji potez za njegov dalji igrački razvoj.
Učiće od nekadašnjeg asa "Azura"
Dodatni zanimljiv detalj jeste i to što će Ilića u Ćezeni dočekati dobro poznato fudbalsko ime. Ekipu predvodi Alesandro Dijamanti, nekadašnji reprezentativac Italije, kome će ovo biti prvi samostalni trenerski izazov u karijeri.
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