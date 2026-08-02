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Mladi srpski defanzivac Mihajlo Ilić (23) nastavlja svoju karijeru na Apeninima. Kako prenosi Mozzart Sport, dosadašnji štoper Bolonje narednu takmičarsku godinu provešće na pozajmici u redovima italijanskog drugoligaša Ćezene.

Iako još uvek čeka na zvanični debi u dresu Bolonje, klub sa "Renato Dal'Are" jasno je stavio do znanja da ozbiljno računa na njega u budućnosti. Ujedno sa odlukom o pozajmici, čelnici kluba potpisali su sa Ilićem novi ugovor koji ga vezuje za Bolonju sve do leta 2030. godine (prethodni je važio do 2028).

1/5 Vidi galeriju Mihajlo Ilić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, @starsport, www.partizan.rs/Miroslav Todorović

Razvojni put i traženje minutaže

Ilić je u Italiju stigao u januaru 2024. godine iz beogradskog Partizana u transferu vrednom 4,8 miliona evra. Radi sakupljanja neophodnog iskustva i minutaže, prvo se vratio među crno-bele na pozajmicu, a potom je prošlu sezonu proveo u belgijskom Anderlehtu, gde je zabeležio 13 nastupa.

Procena sportskog sektora Bolonje jeste da je odlazak u Seriju B trenutno najbolji potez za njegov dalji igrački razvoj.

Učiće od nekadašnjeg asa "Azura"

Dodatni zanimljiv detalj jeste i to što će Ilića u Ćezeni dočekati dobro poznato fudbalsko ime. Ekipu predvodi Alesandro Dijamanti, nekadašnji reprezentativac Italije, kome će ovo biti prvi samostalni trenerski izazov u karijeri.

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