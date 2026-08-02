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Kapiten hrvatske reprezentacije i prvotimac Milana, Luka Modrić, priključio se priprema svog tima za predstojeću sezonu, a odmah po dolasku doživeo je prelep doček.

Navijači "rosonera" okupili su se u velikom broju ispred hotela kako bi pružili podršku ekipi i pozdravili svoje ljubimce pred nove izazove.

1/5 Vidi galeriju Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Chris Young / PA Images / Profimedia

Da je hrvatski vezista jedan od omiljenih igrača među pristalicama kluba pokazalo se istog trenutka, doslovno mu nisu dali da uđe u hotel, želeći da ugrabe trenutak za fotografiju ili autogram od jednog od najboljih fudbalera u istoriji ovih prostora.

Podsetimo, iskusni fudbaler veznog reda je dogovorio nastavak saradnje sa rosonerima uz platu od 4,5 miliona evra za sezonu.

Modrić je prošle sezone u Seriji A, ali i na nedavno održanom Svetskom prvenstvu pokazao da i dalje može da igra na najvišem nivou.