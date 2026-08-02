Slušaj vest

Kapiten hrvatske reprezentacije i prvotimac Milana, Luka Modrić, priključio se priprema svog tima za predstojeću sezonu, a odmah po dolasku doživeo je prelep doček.

Navijači "rosonera" okupili su se u velikom broju ispred hotela kako bi pružili podršku ekipi i pozdravili svoje ljubimce pred nove izazove.

Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Chris Young / PA Images / Profimedia

Da je hrvatski vezista jedan od omiljenih igrača među pristalicama kluba pokazalo se istog trenutka, doslovno mu nisu dali da uđe u hotel, želeći da ugrabe trenutak za fotografiju ili autogram od jednog od najboljih fudbalera u istoriji ovih prostora.

Podsetimo, iskusni fudbaler veznog reda je dogovorio nastavak saradnje sa rosonerima uz platu od 4,5 miliona evra za sezonu.

Modrić je prošle sezone u Seriji A, ali i na nedavno održanom Svetskom prvenstvu pokazao da i dalje može da igra na najvišem nivou.

Ne propustiteFudbalBUM! LUKA MODRIĆ JE POTPISAO! Kraj svim spekulacijama - evo gde legendarni Hrvat nastavlja karijeru, poznato je i koliko će zarađivati!
Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska
FudbalPETA DECENIJA I PLATA SA SEDAM CIFARA! Luka Modrić potpisuje novi ugovor, a njegova zarada je i dalje brutalna!
luka-modric.jpg
FudbalMODRIĆ NE MOŽE DA PREBROJI SVE MILIONE U KOJIMA SE KUPA! Ima mogućnost da letuje bilo gde na planeti, a izabrao je baš ovo mesto
Luka Modrić
FudbalMODRIĆ BLIZU VELIKOG DOGOVORA PRED 41. ROĐENDAN! Evo gde će Hrvat nastaviti karijeru!
Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska.jpeg
FIFA WC 2026ISPLIVALI DETALJI SASTANKA SLAVENA BILIĆA I LUKE MODRIĆA! Novi selektor Hrvatske pokušava da ubedi slavnog asa da se ne povuče, hoće li doći do preokreta?
Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska

00:25
Simi i Luka Modrić  Izvor: tiktok/@tiktokbalkans