NAVIJAČI NISU DOZVOLILI LUKI MODRIĆU DA UĐE U HOTEL! Nastala je ludnica kada su ga videli - hrvatski as izašao iz kola, a onda...
Kapiten hrvatske reprezentacije i prvotimac Milana, Luka Modrić, priključio se priprema svog tima za predstojeću sezonu, a odmah po dolasku doživeo je prelep doček.
Navijači "rosonera" okupili su se u velikom broju ispred hotela kako bi pružili podršku ekipi i pozdravili svoje ljubimce pred nove izazove.
Da je hrvatski vezista jedan od omiljenih igrača među pristalicama kluba pokazalo se istog trenutka, doslovno mu nisu dali da uđe u hotel, želeći da ugrabe trenutak za fotografiju ili autogram od jednog od najboljih fudbalera u istoriji ovih prostora.
Podsetimo, iskusni fudbaler veznog reda je dogovorio nastavak saradnje sa rosonerima uz platu od 4,5 miliona evra za sezonu.
Modrić je prošle sezone u Seriji A, ali i na nedavno održanom Svetskom prvenstvu pokazao da i dalje može da igra na najvišem nivou.