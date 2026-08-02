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Nakon evropskog dvomeča sa portugalskom Bragom, šef stručnog štaba Radomir Koković ističe da je najvažnije da ekipa iskustvo iz evropskih utakmica iskoristi kao dodatni motiv za dalji napredak.

– Za nas je evropski put završen i vreme je da se vratimo u realnost koja se zove Superliga Srbije. Iskreno se nadam da će ovaj dvomeč sa Bragom poslužiti kao referenca za naš rast i da će momci, ali i mi u stručnom štabu, što pre procesuirati ovo iskustvo, usvojiti neke stvari i načiniti nas boljima. Jako je bitno da što pre, pre svega psihološki, stavimo ovo što je bilo u Evropi iza sebe i da se okrenemo izazovima u domaćem šampionatu – počeo je Koković izlaganje na konferenciji za medije.

Potom se osvrnuo na duel sa rivalom iz Lučana:

– Mi imamo jako mlad tim i nadam se da nećemo imati oscilacije koje su karakteristične za mlade ekipe. U goste nam dolazi Mladost, najiskusnija ekipa u Superligi, sa puno igrača koji imaju mnogo ozbiljnih sezona u nogama i koji su na nivou Srbije odigrali mnogo ovakvih utakmica. To je sudar dva različita koncepta – najiskusniji tim protiv najmlađeg tima. Mislim da će ključ biti naš oporavak, kako fizički, tako i mentalni. Juče smo radili oporavak, bukvalno imamo jedan dan da spremimo utakmicu, a to će biti danas.

Trener Železničara pozvao je navijače da pruže podršku ekipi u drugoj utakmici nove prvenstvene sezone na domaćem terenu.

– Želeo bih da iskoristim priliku da pozovemo navijače da dođu u što većem broju sutra. Znamo da je radni dan, ali utakmica se igra u terminu koji je prihvatljiv za ljude koji imaju obaveze tokom dana. Nadam se dobro popunjenim tribinama. Ovi momci to zaslužuju i mislim da je prava prilika da se napravi dobar ambijent u Pančevu i da nam publika da vetar u leđa u drugoj utakmici u sezoni.

1/8 Vidi galeriju Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

Govoreći o mogućim rotacijama u timu nakon velikog fizičkog i mentalnog napora u evropskim utakmicama, Koković poručuje da će konačna odluka zavisiti od stanja igrača posle treninga.

– Videćemo što se tiče rotacija. Videćemo kako će do danas izgledati trening. Verujem da su igrači koji su imali najveće opterećenje u Portugalu već spremni da igraju sutra. Koliko će biti rotacija i koliko izmena, videćemo, ali svakako ćemo izaći sa najjačim mogućim timom za sebe.

Koković je govorio i o novom-starom napadaču Karikariju, koji se vratio u redove Železničara.

– Nije tajna, Karikari je igrač koji je igrao kod nas prošle sezone i igrač koji poznaje sistem. Njegove karakteristike su nam poznate, njemu su poznati naši zahtevi i neće mu trebati puno vremena da se prilagodi našem stilu igre u taktičkom smislu. Međutim, u fizičkom smislu će to zahtevati malo više vremena. Mislim da je Karikari odigrao poslednju utakmicu za nas u junu i da je to bilo jako davno. Između toga se vratio u klub sa kog je bio na pozajmici, nije igrao pripremne utakmice u tom periodu, tako da će za njega sigurno biti potrebna određena adaptacija od nekoliko nedelja u fizičkom smislu. Koliko ćemo moći da ga koristimo već sutra, to je glavno pitanje. Nadam se da će moći da bude u konkurenciji za određenu minutažu, ali videćemo. Zavisi od same utakmice i mnogo faktora – zaključio je Koković.