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Ipak, pod pritiskom žestokih kritika javnosti, od celog projekta se odustalo i nikakva odluka o tome neće biti doneta.

Povodom celog slučaja oglasio se i Real Madrid, saopštenjem kluba koji se smatra najtrofejnijim i najuspešnijim u istoriji fudbala:

- Real Madrid pozdravlja odluku FIFA da odustane od plana za prodaju komercijalnih prava na svoja takmičenja. Naš klub veruje da je ovo dobra vest za fudbal i za milione njegovih fanova.

Želimo da iskažemo zahvalnost UEFA, ali i ostalim konfederacijama i federacijama koje su se usprotivile ovom projektu. Zajedništvom i odgovornošču smo zaštitili fudbal u ključnom momentu.

FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

Klubovi su temelji na kojima su izgrađena sva međunarodna takmičenja. Oni otkrivaju i razvijaju igrače bez kojih ova takmičenja ne bi bila moguća. Svetska prvenstva su događaji od javnog interesa i njihova zaostavština pripada nacijama, navijačima i celokupnom društvu.

Zato nikada ne bi smela da budu tretirana kao finansijske komponente od kojih će profitirati odabrana grupa ljudi - stoji u saopštenju madridskog velikana.

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