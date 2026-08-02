NIKAD KRAJA... SADA SE I REAL OGLASIO ZBOG NEZAPAMĆENOG SKANDALA! Evo šta je najtrofejniji klub poručio UEFA! Pročitajte BURNO SAOPŠTENJE koje obilazi planetu!
Ipak, pod pritiskom žestokih kritika javnosti, od celog projekta se odustalo i nikakva odluka o tome neće biti doneta.
Povodom celog slučaja oglasio se i Real Madrid, saopštenjem kluba koji se smatra najtrofejnijim i najuspešnijim u istoriji fudbala:
- Real Madrid pozdravlja odluku FIFA da odustane od plana za prodaju komercijalnih prava na svoja takmičenja. Naš klub veruje da je ovo dobra vest za fudbal i za milione njegovih fanova.
Želimo da iskažemo zahvalnost UEFA, ali i ostalim konfederacijama i federacijama koje su se usprotivile ovom projektu. Zajedništvom i odgovornošču smo zaštitili fudbal u ključnom momentu.
Klubovi su temelji na kojima su izgrađena sva međunarodna takmičenja. Oni otkrivaju i razvijaju igrače bez kojih ova takmičenja ne bi bila moguća. Svetska prvenstva su događaji od javnog interesa i njihova zaostavština pripada nacijama, navijačima i celokupnom društvu.
Zato nikada ne bi smela da budu tretirana kao finansijske komponente od kojih će profitirati odabrana grupa ljudi - stoji u saopštenju madridskog velikana.