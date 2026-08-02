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Alajbegović, koji će 21. septembra napuniti 19 godina, sa Juventusom je potpisao petogodišnji ugovor.

Prošle sezone je igrao za Salcburg, a u dresu austrijskog tima je napadač rodom iz Kelna odigrao 44 utakmice i postigao 13 golova.

1/4 Vidi galeriju Kerim Alajbegović Foto: Chen Hsiang / Jiji Press Photo / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

Alajbegović je fudbalom počeo da se bavi u mlađim kategorijama Kelna, da bi zatim prešao u Bajer Leverkuzen, koji je ovog leta otkupio njegov ugovor, pa bosanskohercegovački reprezentativac u Juventus prelazi kao član nemačkog tima.

Za reprezentaciju BIH Alajbegović je odigrao 11 utakmica i postigao dva gola, uključujući i pogodak protiv Katara na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.