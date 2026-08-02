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Fudbalski klub Arsenal krenuo je na sve ili ništa kako bi doveo Vinisijusa Žuniora iz Reala.

1/4 Vidi galeriju Vinisijus u dresu Real Madrida Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako tvrde dobro obavešteni novinari, Arsenal je spreman da ponudi čak 100 miliona evra za brazilskog fudbalera.

Istovremeno, Tobdžije su pripremile posebnu privatnu ponudu za igrača. Vinisijusu bi bio ponuđen četvorogodišnji ugovor. Godišnja plata iznosila bi 25 miliona evra, odnosno 480.000 evra sedmično.

Osim toga, Arsenal je navodno spreman da prepusti Brazilcu i 100 posto prava na njegov imidž.

Vinisijus je i dalje član Real Madrida, a njegova budućnost poslednjih sedmica jedna je od glavnih tema evropskog prelaznog roka. Pregovori o produženju ugovora između brazilskog fudbalera i madridskog kluba još nisu završeni.