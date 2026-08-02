Slušaj vest

Fudbalski klub Arsenal krenuo je na sve ili ništa kako bi doveo Vinisijusa Žuniora iz Reala.

Vinisijus u dresu Real Madrida Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Kako tvrde dobro obavešteni novinari, Arsenal je spreman da ponudi čak 100 miliona evra za brazilskog fudbalera.

Istovremeno, Tobdžije su pripremile posebnu privatnu ponudu za igrača. Vinisijusu bi bio ponuđen četvorogodišnji ugovor. Godišnja plata iznosila bi 25 miliona evra, odnosno 480.000 evra sedmično.

Osim toga, Arsenal je navodno spreman da prepusti Brazilcu i 100 posto prava na njegov imidž.

Vinisijus je i dalje član Real Madrida, a njegova budućnost poslednjih sedmica jedna je od glavnih tema evropskog prelaznog roka. Pregovori o produženju ugovora između brazilskog fudbalera i madridskog kluba još nisu završeni.

Ne propustiteFudbalARSENAL SPREMA ATOMSKU BOMBU: Tobdžije krenule po superstara Reala...
Arsenal
FudbalDETONACIJA SA OSTRVA - VINISIJUS ŽUNIOR DAO ZELENO SVETLO ARSENALU: Isplivali detalji - Brazilac želi u London!
profimedia-1078300211.jpg
FudbalŠOK ZA ARSENAL! Real ne pušta Vinisijusa, sprema mu novi milionski ugovor
Vinisijus Žunior
FudbalKREĆE RAT I BACANJE BASNOSLOVNIH SUMA NA VINISIJUSA! Real sačekao da finalista Lige šampiona ponudi rekordan novac, pa krenuo u defanzivu
Vinisijus Žunior

00:12
Prekid u Lisabonu – Vinisijusa svi vređaju Izvor: Kurir